Выгоняет с каруселей на детской площадке чужих детей воспитатель садика в Микрорайоне Бердска. Между домами разгорелся скандал

Родители соседнего дома отвечают: владельцы площадки ездят по их дороге, разбивая асфальт. И собираются сами обустроить свой двор по госпрограмме при поддержке депутата.



Через двор третьего дома ездят жильцы дома №5 в Микрорайоне. Дороги в плохом состоянии

Война между жильцами третьего и пятого домов в Микрорайоне Бердска разгорается с каждым днем. Поводом для ссоры стала детская площадка.

Из-за того, что во дворе дома №5 есть детская площадка, а рядом с домом №3 ее нет, жители, оставшиеся без качелей-каруселей, вынуждены приводить своих детей на соседнюю придомовую территорию.

Старшая по дому №5 Оксана Минакова наравне со всеми жильцами возмущена этим фактом: дескать «на площадку приходят все, кому не лень, а поломки вынуждены устранять они самостоятельно». Кроме того, детская площадка изначально была возведена на частные средства жителей дома №5, работы по покраске бордюров производились самими жильцами, что, по мнению старшей по дому, свидетельствует о вложении не только материальных средств, но и физических сил.

— Участие в возведении детского игрового комплекса жильцы дома №3 не принимали, никакой инициативы не было. Мне говорят,что я якобы не люблю детей, это неправда. Я очень люблю детей, я сама воспитатель в детском саду. Не разрешать детям других домов играть на нашей площадке было принято всем домом. Собирали коллективно деньги на постройку площадки не для того, чтобы ей пользовался весь Микрорайон. Более того, сейчас коронавирус, на площадке хотелось бы видеть только знакомые лица детей, даже у меня в детском саду 12 человек, — прокомментировала Оксана Минакова.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» одна из жительниц дома №3, «опуститься до уровня жильцов пятого дома — значит не уважать себя».

— Этот скандал устроили они сами. Детям, проживающим в нашем доме по 2-3 годика, соответственно устроить поломку на детской площадке они не могут, максимум, что им удастся сделать — просыпать песок. В нашем микрорайоне больше нет детских площадок, и не пускать на площадку, которая находится поблизости с пятым домом наших годовалых детей, просто не позволительно! Старшая пятого дома заняла очень оригинальную, на мой взгляд, позицию. Два или три года назад во время выборов в местные депутаты у жильцов округи появилась возможность отремонтировать участки дорог, которые ведут к их домам. Мы написали 3 заявления и обратились к депутату для содействия помощи в улучшении наших дорог. Оксана Минакова не написала ни одного. И сейчас через наш двор осуществляют въезд проживающие пятого дома. Помимо этого, ездят они неаккуратно, асфальт уже пришел в негодность, а ведь мы вкладывали в это свои средства, и прошло совсем немного времени с момента ремонта. На наши замечания по поводу уменьшения скорости, они отвечают грубо, матерятся и показывают неприличные жесты. Аналогичная ситуация у жильцов дома №4, в результате чего, на въезде у четвертого дома был поставлен шлагбаум, дабы предотвратить такие периодически возникающие конфликты.

Кроме того, жильцами пятого дома совершается выгул собак вблизи нашей территории, что также вызывает возмущение.

Понимаю бедных мамочек маленьких детей, которым хочется, чтобы их ребенок мог где-нибудь повеселиться и поиграть, а на детскую площадку не пускают, но доводить ситуацию до абсурда, выгонять детей и к тому же, с этой целью поливать участок водой намеренно — чересчур.

В будущем в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» мы планируем обустроить наш тихий уютный дворик. Мы сделаем детскую и спортивную площадки, произведем ремонт крыши и сделаем все это через управляющую компанию. Надеемся, что все задуманное нами осуществится, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» жительница третьего дома.

История о противостоянии бердчан вызвала большое количество откликов и комментариев. Читатели рассказали, что они думают о запрещении детям гулять на чужой детской площадке.

— А в моем детстве мы где хотели, там и играли, у любого дома. А сейчас огораживание площадок! А если, например, мальчишка из 5 дома пригласит поиграть на площадку друга из 3 дома или к нему приедет двоюродный брат из Кемерово и они выйдут на площадку, тогда нельзя? Считаю, что горящие праведным гневом из 5 дома могут и камнями закидать детей. Дожили, — отметил Raven.

— Считаю, что нужно запретить жителям пятого дома проходить и проезжать мимо других домой по их придомовой территории. Пусть ходят только по своей- кругами, — прокомментировал Аноним.

— Председатель пятого дома — воспитатель. Чего ждать от таких воспитателей? В своё время широкий резонанс получила история про детский сад в Бердске, в одной из групп которого ребёнку не давали играть с новыми игрушками. Причина — у родителей ребёнка не было финансовых возможностей для внесения своей «доли» участия. У воспитателей же отсутствовала «доля» мозгов, чтобы не доводить ситуацию до абсурда. Вот, и сейчас, наглядная картинка в масштабе двора, где правила игры устанавливают «горе-воспитатель» и бездушные мамаши дома. Полный абсурд,- возмутилась Екатерина.

Придут ли жильцы домов к обоюдному согласию или взаимная агрессия будет усиливаться с каждым днём?

«Курьер. Среда. Бердск» будет следить за развитием событий.