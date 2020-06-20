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«Не ходи, кирпич башка упадет»: Кирпичом придавили оторванный ураганом рубероид на крыше в Бердске

17:51 20.06.2020 Фото: Читатели Курьер.Среда.Бердск
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Это у нас так бывает. Нет, чтобы закрепить безопасным способом. Нет же — кирпич надежнее? — спрашивают горожане.

Не ходи, кирпич башка упадет: Кирпичом придавили оторванный ураганом рубероид на крыше в Бердске
Кирпичом придавили рубероид на крыше трансформаторной подстанции

У жителей бердских дворов около домов ул.К.Маркса, 35 и ул.Ленина, 52, как говорится, выпал глаз сегодня, 19 июня. Но они его вернули в глазницу, протерли и убедились, что рубероид на краю крыши трансформаторной подстанции не прибили, не приклеили, а просто придавили кирпичом.

26 мая в ураган покрытие на крыше сорвал ветер. Жители обращались к коммунальщикам — и вот решение найдено!

— Не ходи, кирпич башка упадет, совсем больно будет! — возмущены читатели, приславшие фото кирпича на углу крыши на WhatsApp редакции — 8-953-878-90-10. — Это у нас так бывает. Нет, чтобы закрепить безопасным способом. Нет же — кирпич надежнее?

Будка с кирпичом стоит прямо в самом центре Бердска. Народу ходит тут уйма. Кто гарантирует — что кирпич-держатель не упадет на голову взрослого, ребенка, даже котенка?

— Кирпич держит рубероид, а кто же удержит кирпич от падения? Упаси боже, чтобы ребенок не проходил! — говорят бердчане.

20 июня 2020 — кирпич продолжает лежать. Снимки уже присылают из дома Ленина,35. Видно, что это не один, а несколько кирпичей. Если упадут, могут и убить, как вы думаете?

Не ходи, кирпич башка упадет: Кирпичом придавили оторванный ураганом рубероид на крыше в Бердске
Кирпичами придавили рубероид во дворе Бердска
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От редакции

Упадет или нет?

Аноним, 19 июня 2020 23:10
НВР:
Молодцы!отреагировали.ниче нескажеш

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