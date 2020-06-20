20.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

ФСБ поймала со взяткой в 241 тыс. рублей директора промышленно-энергетического колледжа в Новосибирске

10:26 20.06.2020 Фото: СКР
0

Суд арестовал педагога, задержанного с поличным. Следствие полагает, что он требовал деньги за перечисление средств подрядчику за ремонт в учебном заведении.

ФСБ поймала со взяткой в 241 тыс. рублей директора промышленно энергетического колледжа в Новосибирске
Директора колледжа задержали на взяточничестве с поличным

В отношении директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа, обвиняемого в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу вечером сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По ходатайству следователя СКР судом в отношении директора ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж», обвиняемого в получении взятки в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении директора ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, в период времени с апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных денежных средств для ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» были выполнены строительно-ремонтные работы. По их завершению директор колледжа потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тысяча рублей, то есть в крупном размере, за оплату выполненных строительных работ.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ по Новосибирской области. 18 июня 2020 года в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий после получения взятки подозреваемый был задержан.

По уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Больше не будет директором колледжа?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Кто из пенсионеров получит прибавку с 1 августа, рассказали в Пенсионном фонде
12:34 20-06-2020
Кто из пенсионеров получит прибавку с 1 августа, рассказали в Пенсионном фонде
БердскСкончался активист и молодой директор спортшколы "Олимп" Александр Михалев из Бердска
12:12 20-06-2020
Скончался активист и молодой директор спортшколы
БердскВ справке о смерти - COVID-19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской области
11:57 20-06-2020
В справке о смерти - COVID-19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской области
Эти 4 хорошие привычки изменяют жизнь к лучшему
11:56 20-06-2020
Эти 4 хорошие привычки изменяют жизнь к лучшему
Госпремии присудил Путин за нанотрубки и управление нервной системой трем ученым из Новосибирска
11:49 20-06-2020
Госпремии присудил Путин за нанотрубки и управление нервной системой трем ученым из Новосибирска
Статья Владимира Путина "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим". Прочти полностью
11:38 20-06-2020
Статья Владимира Путина
Пособия и декретные будут считать по-новому с 19 июня 2020 года
11:27 20-06-2020
Пособия и декретные будут считать по-новому с 19 июня 2020 года
Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог
11:19 20-06-2020
Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог
Домашняя кошка выкормила рысенка в зоопарке Новосибирска
11:11 20-06-2020
Домашняя кошка выкормила рысенка в зоопарке Новосибирска
Трупы пропавших без вести матери с младенцем нашли в реке под Тамбовом
11:06 20-06-2020
Трупы пропавших без вести матери с младенцем нашли в реке под Тамбовом