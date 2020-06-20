ФСБ поймала со взяткой в 241 тыс. рублей директора промышленно-энергетического колледжа в Новосибирске

Суд арестовал педагога, задержанного с поличным. Следствие полагает, что он требовал деньги за перечисление средств подрядчику за ремонт в учебном заведении.

Директора колледжа задержали на взяточничестве с поличным

В отношении директора Новосибирского промышленно-энергетического колледжа, обвиняемого в получении взятки, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Об этом в пятницу вечером сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По ходатайству следователя СКР судом в отношении директора ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж», обвиняемого в получении взятки в крупном размере, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Новосибирской области расследуется уголовное дело в отношении директора ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере).

По данным следствия, в период времени с апреля по май 2020 года одной из подрядных организаций за счет бюджетных денежных средств для ГБПОУ «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» были выполнены строительно-ремонтные работы. По их завершению директор колледжа потребовал от представителя подрядной организации передать ему взятку в размере 241 тысяча рублей, то есть в крупном размере, за оплату выполненных строительных работ.

Директор подрядной организации обратился в УФСБ по Новосибирской области. 18 июня 2020 года в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий после получения взятки подозреваемый был задержан.

По уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на дальнейший сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается.