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Огонь уничтожил 3-этажный торговый павильон у ТЦ «Центральный» в Новосибирске. Смотрите видео

10:02 20.06.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Пожар начался на мансардном этаже. Была опасность того, что огонь перекинется на соседние здания в плотной застройке. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

Огонь уничтожил 3 этажный торговый павильон у ТЦ Центральный в Новосибирске. Смотрите видео
Павильон полностью уничтожен огнем

Сгорел многоэтажный торговый павильон у ТЦ «Центральный» в Новосибирске вечером в пятницу. Об этом сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

Пожарно-спасательные расчеты локализовали возгорание в торговом павильоне Центрального района Новосибирска. По оперативной информации, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре торговом комплексе по ул. Мичурина поступило от очевидца вечером 19 июня, спустя несколько минут в 21.20 по местному времени первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место происшествия. В это время наблюдалось горение на третьем этаже трехэтажного здания, также огонь охватил мансардный этаж.

Площадь горения составила порядка 250 квадратных метров. Тушение возгорания осложнялось конструктивными особенностями здания, наличием горючего утеплителя в конструкциях мансардного этажа, а также сильным задымлением помещений. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности, созданы несколько боевых участков, работа которых направлена на защиту соседних строений и проверку наличия людей внутри здания.

В 22:25 специалистам МЧС России удалось локализовать открытое горение. В тушении пожара задействовано 62 человека и 15 единиц техники. На данный момент работы продолжаются.

Огонь уничтожил 3 этажный торговый павильон у ТЦ Центральный в Новосибирске. Смотрите видео

Огонь уничтожил 3 этажный торговый павильон у ТЦ Центральный в Новосибирске. Смотрите видео

Огонь уничтожил 3 этажный торговый павильон у ТЦ Центральный в Новосибирске. Смотрите видео

Огонь уничтожил 3 этажный торговый павильон у ТЦ Центральный в Новосибирске. Смотрите видео

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