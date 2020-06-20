Самый холодный день: Дожди и +16 градусов обещают синоптики 20 июня в Бердске

Суббота станет одним из самых прохладных дней июня. В воскресенье тоже погода не порадует — не больше 19 градусов тепла. Но с 22 июня начнется небольшое потепление.

На Бердской косе хорошо в любую погоду

По данным Западно-Сибирского УГМС, в предстоящие сутки по Новосибирской области ожидается переменная облачность, в отдельных районах небольшие дожди, при прояснениях туманы, ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха: ночью +3, +8°C, по западу местами заморозки до -1°C, днем +14, +19°C, сообщили в региональном управлении МЧС.

В Бердске, по прогнозам синоптиков, 20 июня воздух прогреется лишь до +16 градусов. Предполагают, что суббота будет одним из самых холодных дней месяца, как и прошедшая пятница. Предполагают, что днем и вечером в Бердске пройдут небольшие дожди. В течение дня в основном будет облачно.

В ночь на 21 июня столбик термометра упадет ниже отметки +10. В воскресенье в Бердске обещают около 19 градусов тепла, дождь, по прогнозам синоптиков, возможен, скорее всего, утром.

С понедельника, 22 июня, температура будет чуть-чуть повышаться, но будет далека от настоящей летней.