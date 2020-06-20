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Медведь-людоед загрыз дачницу на глазах ее соседей на Сахалине

13:52 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Пострадавшая умерла от полученных травм. Хищник нападение пенсионерку в СНТ «Железнодорожник» и утащил ее в лес. Медведей будут отстреливать.

Медведь людоед загрыз дачницу на глазах ее соседей на Сахалине
На Сахалине медведь загрыз пенсионерку на глазах у дачников

Медведь напал на пожилую женщину на дачном участке в Холмском районе на юге Сахалине. В результате женщина умерла от полученных травм, сообщили в пятницу ТАСС в диспетчерской службе муниципалитета.

«Медведь напал на женщину в четверг вечером. Она погибла», — сообщил собеседник агентства.

По данным диспетчерской, нападение произошло на территории садоводческого некоммерческого товарищества (СНТ) «Железнодорожник». Хищник напал на пенсионерку на ее даче и поволок ее в лес. Соседи, услышав крики, выбежали и попытались спасти женщину. Медведь стал бросаться на людей, а затем унес пенсионерку в лес. Из соседей-дачников никто не пострадал.

На место происшествия выехали лесники и сотрудники правоохранительных органов.

В Сахалинской области в 2020 году это уже второй случай нападения медведя на человека. 8 июня хищник убил геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина.

Группы опытных охотников и государственных инспекторов во всех лесничествах Сахалинской области незамедлительно приступают к поиску и отстрелу всех потенциально опасных медведей. Такое решение приняли 19 июня на заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям с губернатором Валерием Лимаренко, оперативно созванным из-за нападения хищника на пенсионерку в Холмском районе, говорится в релизе островного правительства.

«[Мы] уже с сегодняшнего дня во всех районах Сахалинской области приступаем к обследованию лесов на наличие близ населенных пунктов потенциально опасных медведей. В случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности», — приводятся в сообщении слова министра экологии региона Владимира Корнева.

По информации правительства области, в ближайшие дни главам районов и их жителям напомнят правила обращения с дикими животными, расскажут об экстренных мерах по предотвращению выхода бурых медведей в населенные пункты. Руководители муниципальных образований в течение ближайшей недели должны объяснить фермерам, дачникам и рыбакам, почему дикое животное идет на контакт с человеком. Иногда это из-за несанкционированных свалок, использования рыбных отходов в качестве удобрений на огородах или подкармливания медведей. По предварительным данным, именно кормление хищника стало причиной недавней трагедии в Холмском районе.

Организациям, работающим в лесу, направлены указания о необходимости соблюдения инструкций по охране труда при выполнении полевых и геодезических работ, методические рекомендации по организации и проведению туристических походов. Рекомендовано использовать перцовые спреи, пневматические горны, другие отпугивающие медведей устройства.

В этом году в Сахалинской области было зарегистрировано 25 случаев выхода медведей к людям. Из них два выхода привели к гибели людей. Помимо погибшей 18 июня пенсионерки, 8 июня хищник убил геодезиста в Смирныховском районе в центральной части Сахалина.

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