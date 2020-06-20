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Трупы пропавших без вести матери с младенцем нашли в реке под Тамбовом

11:06 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Женщина с 8-месячной дочерью ушла из дома 16 июня. На их поиски вышли полицейские и волонтеры. На теле погибших не обнаружено признаков насильственной смерти.

Трупы пропавших без вести матери с младенцем нашли в реке под Тамбовом
Пропавших под Тамбовом мать с младенцем нашли мертвыми

Мать с восьмимесячным младенцем, пропавшие четыре дня назад в селе Новоюрьево Тамбовской области, найдены погибшими. Об этом сообщили в пятницу в СК по региону.

«Сегодня тела женщины и ребенка обнаружены в сельском водоеме без внешних признаков насильственной смерти. Для определения точной причины их гибели назначена судебно-медицинская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — сказали в СК.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство») по факту исчезновения 28-летней женщины и ее дочери. Женщина с ребенком ушла из дома еще 16 июня, и с тех пор об их местонахождении не было ничего известно. Накануне полиция и Следственный комитет начали широкомасштабные поиски женщины, в которых также принимали участие волонтеры отряда «Лиза Алерт» и добровольцы из числа местных жителей.

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