Эти 4 хорошие привычки изменяют жизнь к лучшему

Что вы чувствуете, когда просыпаетесь утром – бодрость и отличное настроение или усталость и сожаление, что не легли вчера спать пораньше? Если для вас приемлем второй вариант, то однозначно пришло время все изменить. Помните, что все в ваших руках и все возможно, если вы этого действительно хотите.
Хорошие привычки – основа успеха
Ваше самочувствие напрямую зависит от того, сколько вы спите, с каким настроением просыпаетесь по утрам, что едите, что пьете и как часто подвергаете тело физической нагрузке. Если вы хотите просыпаться бодрым и отдохнувшим, ощущать подъем сил и прилив энергии после приема пищи, и каждый раз с удовольствием становиться на весы, потому что они покажут желаемый результат, тогда начните прививать полезные привычки:
Не переедайте
Употребляйте пищу маленькими порциями, тогда организму будет легче ее переваривать. Оптимальный вариант — полностью перейти на растительную пищу, поскольку она менее калорийна. Это может показаться сложным, сначала вы действительно будете испытывать голод, но со временем организм привыкнет и это пойдет вам на пользу. Специалисты в сфере диетологии советуют уменьшить размер порций до следующих показателей:
злаки и бобовые – по половине стакана;
овощи – два, максимум три стакана;
фрукты – один стакан;
полезные жиры – 1/4 часть стакана;
ореховая паста – максимум две столовых ложки;
масло оливковое – столовая ложка.
Перестаньте лениться
Это тоже плохая привычка, от которой стоит избавиться. Приучайте себя к труду и выполняйте любую работу с любовью, в том числе и работу над собой. Хороший способ – записать в блокноте то, что вы хотите изменить в себе и работать постепенно над каждым пунктом.
Больше читайте и меньше смотрите телевизор
Чтение благоприятно влияет на работу мозга и «расширяет горизонты».
Уделяйте время физическим нагрузкам
Если у вас не получается посещать тренажерный зал, достаточно хотя бы полчаса в день уделять прогулке. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом тогда, когда у вас есть не только возможность, но и желание. Даже обычная прогулка благоприятно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. И помните – все должно быть в удовольствие.
Вы сами решаете – быть здоровым или болеть. Все ваши неприятности – это совокупность определенных факторов, которые привели вас туда, где вы сейчас находитесь. Может быть стоит задуматься – не пора ли менять эти факторы (то есть привычки) и начать жить так, как давно мечтаете?
Помните, что каждый человек способен изменить свою жизнь и вы не исключение. Перестаньте искать оправдания, начинайте действовать незамедлительно, и вы достигните поставленных целей. Откажитесь от пассивной роли и сделайте осмысленный выбор, никто кроме вас этого не сможет.
Источник: womanhappiness