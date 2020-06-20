Эти 4 хорошие привычки изменяют жизнь к лучшему

Если вы устали гнаться за успехом и не знаете, с чего начать, чтобы жить той жизнью, о которой мечтаете, то вам определенно нужно прочесть эту статью.

Вы сами решаете – быть здоровым или болеть

Что вы чувствуете, когда просыпаетесь утром – бодрость и отличное настроение или усталость и сожаление, что не легли вчера спать пораньше? Если для вас приемлем второй вариант, то однозначно пришло время все изменить. Помните, что все в ваших руках и все возможно, если вы этого действительно хотите.

Хорошие привычки – основа успеха

Ваше самочувствие напрямую зависит от того, сколько вы спите, с каким настроением просыпаетесь по утрам, что едите, что пьете и как часто подвергаете тело физической нагрузке. Если вы хотите просыпаться бодрым и отдохнувшим, ощущать подъем сил и прилив энергии после приема пищи, и каждый раз с удовольствием становиться на весы, потому что они покажут желаемый результат, тогда начните прививать полезные привычки:

Не переедайте

Употребляйте пищу маленькими порциями, тогда организму будет легче ее переваривать. Оптимальный вариант — полностью перейти на растительную пищу, поскольку она менее калорийна. Это может показаться сложным, сначала вы действительно будете испытывать голод, но со временем организм привыкнет и это пойдет вам на пользу. Специалисты в сфере диетологии советуют уменьшить размер порций до следующих показателей:

злаки и бобовые – по половине стакана;

овощи – два, максимум три стакана;

фрукты – один стакан;

полезные жиры – 1/4 часть стакана;

ореховая паста – максимум две столовых ложки;

масло оливковое – столовая ложка.



Во время приема пищи вас не должно ничего отвлекать, старайтесь питаться вдумчиво, не спеша и осмысленно. Когда порция закончится, отложите в сторону столовые приборы и подождите полчаса, пока мозг получит сигнал о сытости. Вы должны научиться получать от еды удовольствие. Такой подход позволит сбалансировать вес быстро и без вреда для здоровья, а также забыть о том, что такое проблемы с пищеварением, в частности, вздутие и боли в животе.

Перестаньте лениться

Это тоже плохая привычка, от которой стоит избавиться. Приучайте себя к труду и выполняйте любую работу с любовью, в том числе и работу над собой. Хороший способ – записать в блокноте то, что вы хотите изменить в себе и работать постепенно над каждым пунктом.

Больше читайте и меньше смотрите телевизор

Чтение благоприятно влияет на работу мозга и «расширяет горизонты».

Уделяйте время физическим нагрузкам

Если у вас не получается посещать тренажерный зал, достаточно хотя бы полчаса в день уделять прогулке. Чаще бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом тогда, когда у вас есть не только возможность, но и желание. Даже обычная прогулка благоприятно отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. И помните – все должно быть в удовольствие.

Вы сами решаете – быть здоровым или болеть. Все ваши неприятности – это совокупность определенных факторов, которые привели вас туда, где вы сейчас находитесь. Может быть стоит задуматься – не пора ли менять эти факторы (то есть привычки) и начать жить так, как давно мечтаете?

Помните, что каждый человек способен изменить свою жизнь и вы не исключение. Перестаньте искать оправдания, начинайте действовать незамедлительно, и вы достигните поставленных целей. Откажитесь от пассивной роли и сделайте осмысленный выбор, никто кроме вас этого не сможет.

Источник: womanhappiness