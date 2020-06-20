20.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество

Нужно мыть малину и землянику? Рассказала агроном

14:42 20.06.2020 Фото: pixabay.com
0

Различные инфекции на ягодах погибают за время пути или в момент, когда вы их употребляете — во рту и желудке, заявила Елизавета Тихонова.

Нужно мыть малину и землянику? Рассказала агроном
Агроном рассказала, нужно ли мыть ягоды

Летние ягоды, такие как земляника и малина, совсем не обязательно мыть. Это можно делать только для личного успокоения, рассказала в интервью радио Sputnik агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова

Мы привыкли, что любые овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, чтобы удалить с плодов, пыль и химикаты, которыми могли обработать растение. Как объяснила Елизавета Тихонова, землянику обрабатывают слабым раствором антибиотиков непосредственно перед перевозкой. Так что различные инфекции на ягодах погибают за время пути или в момент, когда вы их употребляете, рассказала агроном.

«Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH», – сказала Елизавета Тихонова.

Землянику можно помыть горячей или теплой водой в случае, если она стояла в холодильнике – чтобы согреть ягоду.

«Землянику обрабатывают химикатами в период, когда еще не идет формирование ягоды. Саму ягоду обрабатывают слабыми растворами антибиотиков, в том случае если очень далеко перевозят: например, из Турции в Россию, чтобы ягоды не заболели в течение перевозки. Но это очень слабые растворы, бояться нечего. Это даже хорошо, потому что идет обработка не только от болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены руками, которые собирали эту землянику», – считает Елизавета Тихонова.
Малина вообще не подвергается никаким обработкам, отметила агроном.

«Малину обрабатывают только в период, когда еще нет ягод – сразу после цветения. Эти обработки не остаются в ягодах, они разлагаются. Если вы берете ягоду на варенье, беспокоится вообще не о чем. Если берете на еду, просто ополосните для собственного успокоения, больше ничего делать не надо», – рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вы моете ягоду?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза
16:53 20-06-2020
Вменяемость Ефремова установила психиатрическая экспертиза
Фото: украли велосипед "Гелакси". Информация о нем - за вознаграждение!
16:49 20-06-2020
Фото: украли велосипед
БердскСкончался активист и молодой директор спортшколы "Олимп" Александр Михалев из Бердска 1
16:44 20-06-2020
Скончался активист и молодой директор спортшколы
 За неделю в России заболели коронавирусом больше 57 тысяч человек
16:42 20-06-2020
 За неделю в России заболели коронавирусом больше 57 тысяч человек
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!
16:38 20-06-2020
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!
БердскУкрала велокат за 5000 рублей из подъезда в Академгордке 35-летняя жительница Бердска
16:36 20-06-2020
Украла велокат за 5000 рублей из подъезда в Академгордке 35-летняя жительница Бердска
БердскНи дома, ни детей: бриллиантовую свадьбу ожидают в маленькой комнате супруги Мелехины из Бердска
16:31 20-06-2020
Ни дома, ни детей: бриллиантовую свадьбу ожидают в маленькой комнате супруги Мелехины из Бердска
Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга
16:22 20-06-2020
Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга
Убитыми нашли двух полицейских в Воркуте. Подозревают сослуживца погибших
16:13 20-06-2020
Убитыми нашли двух полицейских в Воркуте. Подозревают сослуживца погибших
Black Lives Matter. Отказался произносить фразу про черных вице-президент США Майк Пенс
16:00 20-06-2020
Black Lives Matter. Отказался произносить фразу про черных вице-президент США Майк Пенс