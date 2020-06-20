Нужно мыть малину и землянику? Рассказала агроном

Различные инфекции на ягодах погибают за время пути или в момент, когда вы их употребляете — во рту и желудке, заявила Елизавета Тихонова.

Агроном рассказала, нужно ли мыть ягоды

Летние ягоды, такие как земляника и малина, совсем не обязательно мыть. Это можно делать только для личного успокоения, рассказала в интервью радио Sputnik агроном, плодоовощевод Елизавета Тихонова

Мы привыкли, что любые овощи и фрукты необходимо тщательно мыть, чтобы удалить с плодов, пыль и химикаты, которыми могли обработать растение. Как объяснила Елизавета Тихонова, землянику обрабатывают слабым раствором антибиотиков непосредственно перед перевозкой. Так что различные инфекции на ягодах погибают за время пути или в момент, когда вы их употребляете, рассказала агроном.

«Все страшные вещи погибают во время транспортировки. Кроме того, как только ягода попадает к нам в рот, она дезинфицируется слюной, а потом дезинфицируется в желудке, в котором просто соляная кислота с жутким pH», – сказала Елизавета Тихонова.



Землянику можно помыть горячей или теплой водой в случае, если она стояла в холодильнике – чтобы согреть ягоду.

«Землянику обрабатывают химикатами в период, когда еще не идет формирование ягоды. Саму ягоду обрабатывают слабыми растворами антибиотиков, в том случае если очень далеко перевозят: например, из Турции в Россию, чтобы ягоды не заболели в течение перевозки. Но это очень слабые растворы, бояться нечего. Это даже хорошо, потому что идет обработка не только от болезней самой земляники, но и от болезней, которые могут быть причинены руками, которые собирали эту землянику», – считает Елизавета Тихонова.

Малина вообще не подвергается никаким обработкам, отметила агроном.

«Малину обрабатывают только в период, когда еще нет ягод – сразу после цветения. Эти обработки не остаются в ягодах, они разлагаются. Если вы берете ягоду на варенье, беспокоится вообще не о чем. Если берете на еду, просто ополосните для собственного успокоения, больше ничего делать не надо», – рассказала радио Sputnik Елизавета Тихонова.