Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог

Врач отметил, что в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.

Названы пять симптомов рака кишечника

Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.

По его словам, этот отдел кишечника наиболее труден для диагностики.

«Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции», — написал специалист в инстаграме.

Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.

Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.

Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.