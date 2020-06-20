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Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог

11:19 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Врач отметил, что в группу риска входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.

Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог
Названы пять симптомов рака кишечника
Сюжет: Онкология
Пять главных признаков рака кишечника назвал онколог

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Врач-онколог Иван Карасев назвал пять симптомов, свидетельствующих о развитии рака тонкой кишки.

По его словам, этот отдел кишечника наиболее труден для диагностики.
«Многие годы диагноз опухоли тонкой кишки ставили только во время операции», — написал специалист в инстаграме.

Среди основных симптомов заболевания Карасев выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
Врач отметил, что в группу риска рака тонкой кишки входят люди с хроническими заболеваниями кишечника, наследственной предрасположенностью и полипозными синдромами тонкой кишки.

Для профилактики заболевания медик рекомендовал сократить употребление жареной, копченой и жирной пищи.

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