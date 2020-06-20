Пособия и декретные будут считать по-новому с 19 июня 2020 года

При расчёте суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам и по уходу за ребенком теперь будут учитывать районные коэффициенты,

Декретным и больничным пособиям дали «поправку на Север»

При расчёте суммы пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам и по уходу за ребенком теперь будут учитывать коэффициенты, установленные для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Соответствующие поправки в закон об обязательном соцстраховании вступают в силу 19 июня.

Коэффициент будет учитываться для пособий, которые назначают людям, не имевшим никакого дохода за прошедшие два года. Также такой порядок применяется в случае, если работник за этот период получал зарплату ниже МРОТ с учётом коэффициента. При этом при расчёте применяется не региональный, а федеральный минимальный размер оплаты труда, передает ПГ. Напомним, с 1 января 2020 года федеральный МРОТ составляет 12 130 рублей.