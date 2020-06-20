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Госпремии присудил Путин за нанотрубки и управление нервной системой трем ученым из Новосибирска

11:49 20.06.2020 Фото: Nso.ru
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Академики Института теплофизики СО РАН Дмитрий Маркович и Михаил Предтеченский, а также доктор технических наук Владимир Меледин удостоены государственной премии. Губернатор ими гордится.

Госпремии присудил Путин за нанотрубки и управление нервной системой трем ученым из Новосибирска
Губернатор Андрей Травников поздравил сибирских учёных с присуждением Государственной премии

Президент России Владимир Путин подписал Указ о присуждении Государственных премий в области науки и технологий 2019 года — в список попали трое новосибирских ученых, сотрудников СО РАН.

Лауреатами госпремии за выдающиеся достижения в области науки и технологий стали ученые Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН академики Дмитрий Маркович и Михаил Предтеченский, а также доктор технических наук Владимир Меледин.

Губернатор Андрей Травников поздравил сибирских учёных с получением высокой награды: «Наши земляки стали лауреатами государственной премии в области науки и технологий. Им удалось создать основу мировой индустрии одностенных углеродных нанотрубок и научно обосновать новые методы диагностики неравновесных систем и управления ими. Поздравляю! Горжусь!».

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