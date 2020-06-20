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В справке о смерти — COVID-19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской области

11:57 20.06.2020
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Только за последние сутки умерли еще три пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция» – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года.

В справке о смерти COVID 19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской области
85 человек с коронавирусом выздоровели за сутки в Новосибирской области
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
В справке о смерти COVID 19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской области

В справке о смерти — COVID-19: скончались 68 человек от коронавируса на 20 июня в Новосибирской областиПодозревают COVID-19 у 117 жителей Бердска на 20 июня. У 99 диагноз подтвердилсяЕщё 1602 новостей

По данным оперативного штаба, на утро 120 июня в Новосибирской области зарегистрировано 4 928 случаев COVID-19 (+109 за последние сутки). Из них 327 детей. 2 715 пациентов выписаны с выздоровлением (+85 за сутки).

Скончались еще три пациента – мужчина в возрасте 51 год и две женщины. Одной из них был 61 год, второй – 84 года. Общее количество умерших от коронавируса в Новосибирской области – 68.

В отделениях интенсивной терапии находятся 62 человека. На ИВЛ – 19 пациентов.

В детскую больницу №3 госпитализированы 65 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 079.

В больницы районов области госпитализированы 412 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 172 200 тестов на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 466 жителей региона, 23 437 человек сняты с наблюдения.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск»,

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