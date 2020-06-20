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Скончался активист и молодой директор спортшколы «Олимп» Александр Михалев из Бердска

12:12 20.06.2020
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У него, предположительно, был рак крови. Молодому тренеру, учителю и известному в городе общественнику не было и 40 лет. Он часто выступал против решений власти и был членом городской общественной палаты.

Скончался активист и молодой директор спортшколы Олимп Александр Михалев из Бердска
Александр Михалев был своего рода оппозиционеров и часто выступал против решений бердской власти

Сегодня, 20 июня, стало известно о смерти Александра Михалева. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил его коллега Валерий Шишков.

— У него был рак крови. Его несколько дней назад отвезли в новосибирскую больницу. А сегодня позвонили и сказали, что он умер, рассказал Валерий Ильич.

Он очень переживает, поскольку считал Александра Михалева одним из достойных горожан, который проявил себя и в спорте, и в общественной жизни.

Александру не было и 40 лет.

В Бердске он был известен своими протестными выступлениями в отношении власти, являлс членом городской общественной палаты, где активно отстаивал интересы бердчан. Именно по его инициативе появился в Бердске сквер героев недалеко от вокзала. Он был постоянным участников различных соревнований и пропагандистом здорового образа жизни.

В 2019 году он возглавил бердскую спортшколу «Олимп». Кроме того Александр Михалев работал учителем физкультуры в школе №13.

Валерию Шишкову пока неизвестно, на какое время назначат прощание и похороны. Но он заверил «Курьер. Среда. Бердск», что вся спортивная и политическая общественность скорбит по поводу безвременно кончины талантливого бердчанина. И обязательно окажет помощь его родным и близким.

О дате и времени похорон Александра Михалева «Курьер. Среда. Бердск» сообщит дополнительно.

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