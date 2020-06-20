Как пройдет голосование по поправкам в Конституцию, разъяснил ЦИК

Избирателям, которые придут на участки, выдадут маску, перчатки и личную ручку с логотипом «Конституция-2020». В ряде регионов до 1 июля пройдёт полное тестирование членов избиркомов на коронавирус.

Глава ЦИК Элла Памфилова рассказала, как пройдёт голосование по поправкам в Конституцию

Гражданам, которые придут на участки, выдадут маску, перчатки и личную ручку с логотипом «Конституция-2020». В ряде регионов до 1 июля пройдёт полное тестирование членов избиркомов на коронавирус. На участках в 70 регионах обещают организовать видеонаблюдение, а о ходе голосования будут рассказывать в телеграмм-канале и Информационном центре ЦИК, который начнёт работу 25 июня. При этом за процессом будут следить около 500 тысяч наблюдателей.

На заседании ЦИК 19 июня рассказали о графике работы Информационного центра. Он будет открыт с 25 по 30 июня с 12:00 до 15:00, и 1 и 2 июля круглосуточно в режиме онлайн до подведения предварительных итогов голосования. По словам члена ЦИК Антона Лопатина, 25 июня озвучат общую информацию о количестве избирателей и о том, насколько готовы избирательные участки с точки зрения обеспечения эпидемиологической безопасности и прозрачности выборов.

С 25 по 30 июня будут информировать о ходе дистанционного электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области пройдет традиционное голосование. Бюллетени уже доставили в бердский ТИК.

1 июля ЦИК проведёт видеосовещания с избиркомами, экспертами, общественными организациями, консульскими учреждениями за границей. А в 21:00 по Москве, когда закроются последние участки на территории России в Калининградской области, начнут подводить предварительные итоги всероссийского голосования.

По данным на 19 июня, Центральная избирательная комиссия приняла более 1,5 миллиона заявлений от россиян, которые хотят проголосовать по поправкам к Конституции не по месту регистрации, а на более удобном для них участке в рамках механизма «Мобильный избиратель», сообщила глава ЦИК Элла Памфилова. Также принято 947 474 заявления от граждан о дистанционном электронном голосовании. Почти 80 тысяч человек желают проголосовать на дому. Приём заявлений о желании проголосовать по месту нахождения или дистанционно продлится до 21 июня. Подать их можно в избиркомах, МФЦ или на едином портале госуслуг.

Что будет на избирательных участках?

На участках в 2020 году организуют повышенные меры безопасности в связи с угрозой коронавируса. Всем пришедшим дадут маску, перчатки, индивидуальную ручку с логотипом «Конституция-2020», которую можно забрать домой. Средствами защиты обеспечат членов избиркомов. А во многих регионах для них организовано тестирование на COVID-19.

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 19 июня, более 80% россиян отметили важность выдачи членам избиркомов и избирателям масок и перчаток. 76 процентов граждан поддерживают тестирование представителей комиссий на коронавирус. Меры, обеспечивающие санитарную безопасность избирателей в ходе общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию РФ, считают достаточными 66 процентов опрошенных.

В 70 регионах на участках организуют видеонаблюдение. Беспрецедентным будет число реальных наблюдателей. Элла Памфилова попросила Общественную палату продлить сроки приёма заявлений от них до 30 июня, чтобы максимальное количество граждан могло следить за голосованием.

Как сообщает ТАСС, руководитель управления Президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков в ходе выступления в Общественной палате РФ 19 июня заявил, что число наблюдателей может превысить 500 тысяч человек. Это связано с тем, что процесс голосования распределён по времени по санитарно-эпидемиологическим соображениям и будет длиться с 25 июня по 1 июля, пояснил Новиков. До сих пор самое большое количество наблюдателей было на выборах президента в 2018 году — 288 тысяч человек.

Роскачество предупредило о мошенниках

Роскачество 19 июня опубликовало обращение, в котором призывает граждан к бдительности в период голосования по поправкам к Конституции.

«Будут происходить фишинговые рассылки, появляться сайты-однодневки о выигрышах призов (ситуацию осложняет то, что в период голосования действительно будут проводить лотереи среди граждан), где предложат ввести свои данные, — говорится в сообщении. — Возможно, следует также ожидать вредоносных клонов приложения «Мобильный избиратель». Следите за официальными источниками информации и соблюдайте информационную безопасность».

Чтобы избежать мошенничества, следует проверять адреса, с которых приходят письма, и ссылки на сайты. Эксперты рекомендуют взять за правило не переходить по ссылкам из писем, а вместо этого вручную вводить адрес сайта в поисковой строке.