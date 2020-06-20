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Труп избитого мужчины возил на санках подросток по городу в Саратовской области

14:20 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Он забил до смерти собутыльника за то, что тот, войдя на улицу, зашел в дом обутым. 17-летнего жителя Вольска суд приговорил к 6 годам колонии.

Труп избитого мужчины возил на санках подросток по городу в Саратовской области
В Саратове вынесли приговор подростку, возившему на санках тело мужчины

Суд в Саратовской области приговорил к шести годам заключения подростка, который вместе с отцом возил на санках в городе Вольске тело забитого до смерти местного жителя, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.

Ранее следствие сообщило, что вечером 9 декабря 17-летний подросток дома участвовал в застолье в компании отца и 39-летнего мужчины, потом гость вышел на улицу, затем вернулся в дом обутым, из-за чего юноша напал на него и избил. Спустя сутки он понял, что гость мертв, и вместе с отцом попытались вывезти тело на санках на окраину Вольска, но по пути их спугнул местный житель, и они бросили санки с телом. Подростку предъявили обвинение, он был заключен под стражу.

«На предварительном следствии и в суде юноша признал вину в содеянном. Приговором суда ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд признал подростка виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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