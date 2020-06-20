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Изнасиловал и убил: Труп 9-летней девочке спрятал в гараже предполагаемый педофил из Саратова

14:52 20.06.2020 Фото: pixabay.com
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Медики признали мужчину вменяемым. Девочку пропавшую в октябре 2019 года, искали 2000 волонтеров. И нашли мертвой. Подозреваемый арестован.

Изнасиловал и убил: Труп 9 летней девочке спрятал в гараже предполагаемый педофил из Саратова
Арестованному за убийство девятилетней девочки в Саратове предъявили обвинение в насилии

Следователи предъявили обвинение по статье о насильственных действиях сексуального характера Михаилу Туватину, арестованному по делу об убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года. Об этом в пятницу сообщается на сайте СК РФ.

«На основе собранных по делу доказательств ранее судимому 35-летнему жителю Саратова предъявлено обвинение в новой редакции. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных п. «в», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»)», — сказано в сообщении.

Туватин признан медиками вменяемым, в его действиях отсутствовали признаки аффекта.

В ведомстве добавили, что злоумышленник через имеющиеся в стенах отверстия переместил тело в один из соседних заброшенных гаражей, где опустил его в погреб, желая скрыть следы преступления, после чего скрылся с места преступления. На данный момент проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на завершение предварительного расследования.

Девочка пропала в октябре прошлого года, ее почти двое суток искали более 2 тыс. волонтеров, полицейские, следователи, спасатели. Спустя два дня поисков ее обнаружили мертвой. Следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Расследование поставлено на контроль центрально аппарата СК РФ.

Туватин после задержания признался в убийстве. По решению суда он был заключен под стражу.

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