Выявили 7889 новых случаев заражения COVID-19 за сутки на 20 июня в России

За все время пандемии в стране зарегистрировано 576 952 случая коронавирусной инфекции в 85 регионах.

У заболевших коронавирусом поражаются легкие

Число новых случаев COVID-19 в РФ за сутки на 20 июня выросло на 7889, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в субботу.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 7889 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2579 (32,7%) без клинических проявлений», — говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировано 109 новых случаев коронавируса. Всего больны около 5000 жителей региона. В Бердске их на 20 июня 99 с учетом одного человека, которому поставили диагноз в последние сутки.