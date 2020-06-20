Умерли от коронавируса свыше 462 тыс. человек на планете на 20 июня

На субботу более 8,6 млн жителей земли заражены коронавирусом. Прирост за сутки составил 6241 случай. Лидирует по распространению инфекции и смертям Америка.

Смертельный коронавирус шагает по планете

В мире по состоянию на 20 июня 2020 года зарегистрировано 8 658 878 подтверждённых случаев (прирост за сутки 173 201 случаев; 2,04%), 462 358 летальных исходов (прирост за сутки 6 241; 1,31 . Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (4275401 и 106712 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (221308) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3368).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 19.06.2020 досмотрено 5 703 554 человека, за этот период выявлено 618 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 689 246 человек, под контролем остаются 310 553 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 528 обсерваторов на 50 632 места, из них развернуто 317 обсерваторов на 34 813 мест, где размещено 10 045 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

По состоянию на 19.06.2020 проведено 16 661 287 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.