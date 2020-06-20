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Умерли от коронавируса свыше 462 тыс. человек на планете на 20 июня

15:09 20.06.2020 Фото: pexels.com
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На субботу более 8,6 млн жителей земли заражены коронавирусом. Прирост за сутки составил 6241 случай. Лидирует по распространению инфекции и смертям Америка.

Умерли от коронавируса свыше 462 тыс. человек на планете на 20 июня
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умерли от коронавируса свыше 462 тыс. человек на планете на 20 июня

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В мире по состоянию на 20 июня 2020 года зарегистрировано 8 658 878 подтверждённых случаев (прирост за сутки 173 201 случаев; 2,04%), 462 358 летальных исходов (прирост за сутки 6 241; 1,31 Умерли от коронавируса свыше 462 тыс. человек на планете на 20 июня . Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

По общему количеству выявленных случаев и числу новых случаев за последние сутки среди регионов мира первое место занимает Американский регион (4275401 и 106712 соответственно), здесь же зафиксировано наибольшее количество летальных исходов (221308) и максимальный прирост летальных исходов за сутки (3368).

Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации Роспотребнадзором проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования.

В период с 31.12.2019 по состоянию на 19.06.2020 досмотрено 5 703 554 человека, за этот период выявлено 618 человек с признаками инфекционных болезней. Во всех случаях проведен полный комплекс мер, позволивший не допустить осложнений эпидемиологической обстановки.

Организовано медицинское наблюдение за всеми прибывающими, их анкетирование и передача под медицинское наблюдение по месту жительства. Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 1 689 246 человек, под контролем остаются 310 553 человека.

Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 528 обсерваторов на 50 632 места, из них развернуто 317 обсерваторов на 34 813 мест, где размещено 10 045 человек.

Все лица с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из неблагополучных стран, изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.

В настоящее время все центры гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, оперативно разработанными Государственным научным центром «Вектор» Роспотребнадзора и зарегистрированными в официальном порядке, определен порядок лабораторной диагностики.

По состоянию на 19.06.2020 проведено 16 661 287 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции.

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