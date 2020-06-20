Прыгнула на 17-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская области на 20 июня в России. Список регионов

По-прежнему лидирует Москва по выявленному коронавирусу Москва — 1057 и Московская область — 591. На третье место вырвался Ханты-Мансийский АО с 280 новыми заболевшими.

Зараженные коронавирусом попадают в инфекционные больницы

За последние сутки на 20 июня в России выявлено 7889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.

Распределение по субъектам

1. Москва — 1057



2. Московская область — 5913. Ханты-Мансийский АО — 2804. Санкт-Петербург — 2325. Нижегородская область — 2286. Свердловская область — 2247. Воронежская область — 2028. Иркутская область — 1939. Челябинская область — 17610. Красноярский край — 15211. Ростовская область — 14512. Республика Тыва — 14013. Ямало-Ненецкий АО — 13214. Архангельская область — 12115. Саратовская область — 11816. Ульяновская область — 11117. Новосибирская область — 10918. Волгоградская область — 10519. Псковская область — 9520. Омская область — 9421. Ставропольский край — 9322. Карачаево-Черкесская Республика — 9123. Приморский край — 9124. Республика Дагестан — 8825. Тульская область — 8526. Республика Саха (Якутия) — 8427. Ивановская область — 8128. Брянская область — 7729. Кабардино-Балкарская Республика — 7630. Хабаровский край — 7531. Белгородская область — 7332. Пензенская область — 7333. Алтайский край — 7334. Чувашская Республика — 7135. Курская область — 7036. Томская область — 6937. Пермский край — 6838. Тверская область — 6739. Самарская область — 6740. Забайкальский край — 6741. Мурманская область — 6642. Орловская область — 6543. Кемеровская область — 6144. Калужская область — 6045. Краснодарский край — 6046. Республика Алтай — 6047. Новгородская область — 5948. Республика Башкортостан — 5849. Оренбургская область — 5850. Республика Коми — 5751. Астраханская область — 5752. Республика Мордовия — 5753. Владимирская область — 5554. Тамбовская область — 5555. Республика Бурятия — 5556. Ленинградская область — 5457. Смоленская область — 5358. Амурская область — 5359. Липецкая область — 5260. Камчатский край — 5261. Рязанская область — 5162. Тюменская область — 4963. Сахалинская область — 4864. Ярославская область — 4765. Республика Хакасия — 4766. Кировская область — 4367. Республика Марий Эл — 4068. Республика Татарстан — 3869. Костромская область — 3670. Калининградская область — 3571. Республика Северная Осетия — 3172. Курганская область — 2873. Республика Адыгея — 2774. Республика Ингушетия — 2775. Республика Карелия — 2676. Вологодская область — 2277. Удмуртская Республика — 2178. Чеченская Республика — 1979. Магаданская область — 1980. Республика Крым — 1581. Республика Калмыкия — 1482. Ненецкий АО — 583. Еврейская АО — 484. Севастополь — 485. Чукотский АО – 2

Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 576 952 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 334 592 человека.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировано 109 новых случаев коронавируса. Всего заразились почти 5000 человек. В Бердске на 20 июня выявлено 99 заболевших. В том числе 1 за последние сутки на 20 июня.