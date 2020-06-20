Прыгнула на 17-е место по числу зараженных COVID-19 Новосибирская области на 20 июня в России. Список регионов

За последние сутки на 20 июня в России выявлено 7889 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Об этом в субботу сообщил Роспотребнадзор.
Распределение по субъектам
1. Москва — 1057
3. Ханты-Мансийский АО — 280
4. Санкт-Петербург — 232
5. Нижегородская область — 228
6. Свердловская область — 224
7. Воронежская область — 202
8. Иркутская область — 193
9. Челябинская область — 176
11. Ростовская область — 145
12. Республика Тыва — 140
13. Ямало-Ненецкий АО — 132
14. Архангельская область — 121
15. Саратовская область — 118
16. Ульяновская область — 111
17. Новосибирская область — 109
19. Псковская область — 95
20. Омская область — 94
21. Ставропольский край — 93
22. Карачаево-Черкесская Республика — 91
23. Приморский край — 91
24. Республика Дагестан — 88
25. Тульская область — 85
27. Ивановская область — 81
28. Брянская область — 77
29. Кабардино-Балкарская Республика — 76
30. Хабаровский край — 75
31. Белгородская область — 73
32. Пензенская область — 73
33. Алтайский край — 73
35. Курская область — 70
36. Томская область — 69
37. Пермский край — 68
38. Тверская область — 67
39. Самарская область — 67
40. Забайкальский край — 67
41. Мурманская область — 66
43. Кемеровская область — 61
44. Калужская область — 60
45. Краснодарский край — 60
46. Республика Алтай — 60
47. Новгородская область — 59
48. Республика Башкортостан — 58
49. Оренбургская область — 58
51. Астраханская область — 57
52. Республика Мордовия — 57
53. Владимирская область — 55
54. Тамбовская область — 55
55. Республика Бурятия — 55
56. Ленинградская область — 54
57. Смоленская область — 53
59. Липецкая область — 52
60. Камчатский край — 52
61. Рязанская область — 51
62. Тюменская область — 49
63. Сахалинская область — 48
64. Ярославская область — 47
65. Республика Хакасия — 47
67. Республика Марий Эл — 40
68. Республика Татарстан — 38
69. Костромская область — 36
70. Калининградская область — 35
71. Республика Северная Осетия — 31
72. Курганская область — 28
73. Республика Адыгея — 27
75. Республика Карелия — 26
76. Вологодская область — 22
77. Удмуртская Республика — 21
78. Чеченская Республика — 19
79. Магаданская область — 19
80. Республика Крым — 15
81. Республика Калмыкия — 14
83. Еврейская АО — 4
84. Севастополь — 4
85. Чукотский АО – 2
Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего на сегодняшний день в России выявлен 576 952 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период выписано по выздоровлению 334 592 человека.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», за последние 24 часа в Новосибирской области зарегистрировано 109 новых случаев коронавируса. Всего заразились почти 5000 человек. В Бердске на 20 июня выявлено 99 заболевших. В том числе 1 за последние сутки на 20 июня.