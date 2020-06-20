Black Lives Matter. Отказался произносить фразу про черных вице-президент США Майк Пенс

Он заявил, что жизнь любого для него имеет значение. Движение Black Lives Matter ратует за прекращение финансирования полиции и борется за «расовую справедливость».

Вице-президент США отказался произнести фразу «Black Lives Matter»

Вице-президент США Майк Пенс в интервью телеканалу 6 ABC отказался произносить фразу «Black Lives Matter» и заявил, что все жизни имеют значение.

Ведущий отметил, что в США проходит масштабное движение под лозунгом Black Lives Matter («Жизни черных важны»), однако «можно по пальцам пересчитать» число лидеров-республиканцев в Вашингтоне, которые произносили эти слова.

«Я бы хотел сказать, что то, что произошло с Джорджем Флойдом — трагедия, и в этой стране, особенно в Juneteenth (день освобождения рабов — ред.), мы празднуем тот факт, что с самого основания этой страны мы дорожим идеалом, что все мы созданы равными и наделены нашим Создателем определенными неотъемлемыми правами, поэтому все жизни имеют значение, в самом прямом смысле…», — ответил Пенс.

«Я не согласен с тем фактом, что есть определенный сегмент среди американцев, который отрицает ценность и значимость каждой человеческой жизни», — отметил вице-президент в ответ на повторный призыв отдельно признать значимость жизней афроамериканцев, которую якобы не признают некоторые жители США.

«И все же, вы не будете произносить эти слова, мы поняли ваше объяснение», — подытожил ведущий.

Движение Black Lives Matter, выступления под лозунгами которого проходили в городах США и многих других странах, ратует за прекращение финансирования полиции и борется за «расовую справедливость».

По городам США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. Он погиб в результате задержания полицейскими, когда один из них навалился ему коленом на шею.