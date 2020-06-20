Убитыми нашли двух полицейских в Воркуте. Подозревают сослуживца погибших

В Коми полицейский убил двух сослуживцев. его задержали

Сегодня, 20 июня, в дежурную часть МВД России по Республике Коми поступило сообщение о том, что в здании автохозяйства, расположенном по переулку Юнь-Ягинский Воркуты, обнаружены тела сотрудника и работника одного из подразделений ОМВД России по Воркуте.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, по горячим следам по подозрению в совершении преступления задержан сотрудник ОМВД России по Воркуте водитель дежурной части. Предварительно установлено, что убийство произошло на бытовой почве. Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств и мотивов совершенного преступления.

Руководством МВД по Республике Коми назначена проверка, по результатам которой сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивами и понесет ответственность в соответствии с законодательством. Также будет дана принципиальная оценка организации работы руководства ОВД с личным составом, и принято решение о мерах дисциплинарного воздействия в отношении непосредственных руководителей данного сотрудника полиции.