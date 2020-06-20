Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга

Змея напала на ребенка в Петербурге. Двухлетний мальчик был госпитализирован. Инцидент произошел во время прогулки по набережной Финского залива.
Как стало известно РЕН ТВ, змея укусила ребенка за пальцы. Состояние малыша оценивается как тяжелое.
Змея напала на ребенка на берегу Финского залива. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Змея напала на ребенка в Петербурге. Двухлетний мальчик был госпитализирован. Инцидент произошел во время прогулки по набережной Финского залива.
Как стало известно РЕН ТВ, змея укусила ребенка за пальцы. Состояние малыша оценивается как тяжелое.
От редакции
Вы боитесь змей?