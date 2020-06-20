Змея укусила 2-летнего малыша на прогулке по набережной Петербурга

Змея напала на ребенка на берегу Финского залива. Пострадавшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге. В Бердске тоже нередко встречаются змеи

Змея напала на ребенка в Петербурге. Двухлетний мальчик был госпитализирован. Инцидент произошел во время прогулки по набережной Финского залива.

Как стало известно РЕН ТВ, змея укусила ребенка за пальцы. Состояние малыша оценивается как тяжелое.