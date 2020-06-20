Украла велокат за 5000 рублей из подъезда в Академгордке 35-летняя жительница Бердска

Воровку нашли через две недели. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по акту кражи.

Вероятно, воровку вычислили по камерам видеонаблюдения

В Советском районе Новосибирска задержана подозреваемая в краже велоката, сообщили в субботу в управлении МВД по новосибирской области.

2 июня в полицию обратился житель одного из домов по улице Жемчужной. Он сообщил полицейским, что из подъезда дома неизвестный похитил принадлежащий ему велокат. Ущерб составил 5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в совершении преступления была установлена и задержана полицейскими. Ею оказалась жительница Бердска в возрасте 35 лет. Похищенное обнаружено и изъято.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража). В отношении фигурантки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Проводится дальнейшее расследование.