В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Витальевич Манжос:
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу. Поймите, магазин штрафуют и очень крупно, при этом затраты лягут на самих продавцов и кассиров. Не подставляйте других людей, им семьи кормить надо.
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!
16:38 20.06.2020
Поймите, магазин штрафуют и очень крупно, при этом затраты лягут на самих продавцов и кассиров.
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Витальевич Манжос:
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