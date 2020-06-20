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Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу!

16:38 20.06.2020
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Поймите, магазин штрафуют и очень крупно, при этом затраты лягут на самих продавцов и кассиров.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Евгений Витальевич Манжос:
Дамы и господа, пожалуйста, соблюдайте масочный режим в магазине! Не надо ходить по залу и перед самой кассой надевать маску. Оденьте сразу. Поймите, магазин штрафуют и очень крупно, при этом затраты лягут на самих продавцов и кассиров. Не подставляйте других людей, им семьи кормить надо.

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