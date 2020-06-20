 За неделю в России заболели коронавирусом больше 57 тысяч человек

В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:

За неделю в России заболели больше 57 тысяч человек. Динамика по регионам и округам. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) приводит сравнительные данные по приросту выявленных случаев COVID-19 в регионах России и федеральных округах за неделю, с 13 по 19 июня. В статистике учитывается — на сколько % увеличилось количество официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в данном регионе (округе) СФО за отчетный период. 16 июня 1-е место в общероссийском рейтинге регионов занимает Республика Алтай. Здесь самый высокий в стране индекс прироста заболевших коронавирусом — 53%. Также в тройке «антилидеров» — Сахалинская область (47%) и Республика Коми (39%). Соответственно, Республика Алтай лидирует по этому показателю и в рейтинге по СФО. На втором месте по округу — Томская область (37%), третье — у Республики Тыва (36%). Наиболее положительную статистику в России демонстрирует город Москва — здесь в период с 13 по 19 июня официально зафиксирован прирост всего в 4% заболевших COVID-19. Москва замыкает общероссийский рейтинг субъектов РФ. Кроме нее в тройке наиболее благополучных — Республика Калмыкия (5%) и Еврейская автономная область (6%). В 16 регионах России процент прироста заболевших по состоянию на 19 июня не превышает 10%. Это наиболее благополучные территории. Еще в 45 регионах РФ этот показатель колеблется от 11 до 20%. Среди них Новосибирская область, Алтайский край, Хакасия, Красноярский край. 23 региона России показывают индекс от 21 до 50%. В их числе Омская, Иркутская и Томская области, Кузбасс и Тыва. Среди федеральных округов только у двух индекс прироста пациентов с коронавирусом достигает 25%: это Сибирский и Уральский округа. У всех остальных ФО — более низкие, т.е. позитивные показатели. Замыкает рейтинг Центральный федеральный округ (без учета Москвы) — 13%. Общероссийский показатель еще более низкий, он составляет 11%. Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК)