Фото: украли велосипед «Гелакси». Информация о нем — за вознаграждение!

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13 июня 2020 в примерно в 18.30 от магазина продукты по адресу переулок Краснофлотский, 1а похищен велосипед «Гелакси» Черно зеленого цвета. За достоверную информацию вознаграждение. Конфиденциальность гарантирую. Телефон 89134819190