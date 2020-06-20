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13 июня 2020 в примерно в 18.30 от магазина продукты по адресу переулок Краснофлотский, 1а похищен велосипед «Гелакси» Черно зеленого цвета. За достоверную информацию вознаграждение. Конфиденциальность гарантирую. Телефон 89134819190
Фото: украли велосипед «Гелакси». Информация о нем — за вознаграждение!
16:49 20.06.2020
За достоверную информацию вознаграждение. Конфиденциальность гарантирую. Телефон 89134819190
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