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Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»

20:07 20.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Со строящейся дороги видны могилы берчдан. Если допустить, что машины с мусором поедут на полигон ТКО разными дорогами и одной из них будет кладбищенская, то народные избранники в лице депутатов горсовета в 2020 году своими депутатскими деньгами финансируют дорогу не только для последнего пути без кочек для покойников, но и дорогу к новой свалке.

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Дорога в полигону ТКО уже вовсю строится. К осени поди закатают в асфальт
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»Полигон ТКО мощностью 120 000 тонн в год появится в 2022 году около кладбища Бердска, ответило министерство ЖКХ Новосибирской областиЕщё 15 новостей

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Свалка на карте Гугла
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Дорога начинается около забора кладбища. Видно сторожку
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Готова к щебенению
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
С дороги видно погосты бердчан
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
От кладбища до сторожки дорога под щебенку готова полностью

Дорога к мусорной свалке вдоль кладбища Бердска

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Бордюры осталось положить в нескольких участках
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Щебенка для свалочной дороги
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Полигон ТКО около кладбища Бердска начался с туалета
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Кран. Сторожка. Обеденное место

Свалочное начало. Дорога к полигону

  1. 20 июня 2020 года. Факт того, что полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского район будет – уже 100% подтвердили в ответе правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ и глава района Олег Лагода.
  2. Да, по факту новая свалка откроется в 2022 году на территории Искитимского района на частной земле Виктора Голубева. По видимости, она впритык к кладбищу Бердска. Действующему.
  3. Возможно, покойникам не будет мешать мусорная свалка – им уже все едино. Если только забот живым прибавится в уборке погостов. Так, ведь чаще ездить будем! Все +.
  4. Как же жить дачникам и не дачникам около свалки? Рядом СНТ Вега, СНТ «Марьин лог» и прочие населенные пункты. Ну а что, живут же обитатели поселка «Вега» и Агролеса рядом с полигоном? Он даже полыхает иногда. Правда, вдруг цена на их недвижимость слегка понизится… Кому хочется дышать свалкой? Но человек ко всему привыкает, так ведь?
  5.    Интересно, какими дорогами будут возить сюда мусор? Наверное, разными. Можем  допустить, что кто-то будет колесить по кладбищенской дороге. И надо ведь – какое совпадение – ее в этом году отремонтируют. Не будет больше на копчике покойников синяков от буераков! Сколько лет ждали! Кто не знает, сообщаем, что на эту благую цель пойдут 6,6 млн рублей из городских программ, в том числе и на наказы избирателей. Получается, что сами депутаты финансируют уже ремонт дороги к дороге на свалку.  Напомним, в городском совете был скандал, многие народные избранники были недовольны. Эта статья в бюджете появилась по решению малого совета при главе города. Комитет по ЖКХ не пропустил проект. Народные избранники были возмущены.В целом, каждый может продолжить 6,7,8,9,10 пункт. Как говорится, дорогу осилит идущий. И кто-то в Бердске все время идет, а кто-то всегда будет стоять на обочине.  А мимо будут проезжать мусоровозы. И не только из Бердска.

Хозяева свалки уже поселились: вороны ждут, когда можно будет поживиться и разнести вкусности по окрестностям 

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Строители свалки тоже хотят обедать
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Свалочная похлебка пахнет костерком
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Книга для чтения? Или розжига? Узнали автора?
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Почему оставили рабочий инструмент в виде двух лопат без присмотра? Могут стащить дачники или могильщики!
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Кран пока отдыхает
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Сторожа днем 20 июня 2020 мы не застали. Ушел. Повесил замок
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
И эта техника грустит и ждет понедельника?
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Проверили — никого нет
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Трудовой пот строителя свалки на границе Бердска и Искитима

Свалка. Начало. Пока до начала работы пару лет

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От редакции

Ну что ж, не привыкать.

Аноним, 20 июня 2020 20:11
Сволочное начало.
Аноним, 20 июня 2020 20:34
В прошлом году мэр кричал город курорт будет. А получилось город помойка. Вот кто он по жизни?
Аноним, 20 июня 2020 20:44
Стоки по Берди из Искитима и выше. Стоки с БРЗ с 1947 г. (галваника, тяжёлые металлы) С моста федеральной трассы (грязь 50 т. машин) в Бердь. Канализация в Бердь. Свалка у Берди. Химзавод. БЭМЗ и его так называемый слив. Свалка дополнила пазл города-курорта Может дустом уже всё посыпем? (а дустом всё посыпали от клещей много лет)

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