Тела пропавших братьев Вячеслава и Ильи Мазовых с отцом 8 месяцев назад нашли в реках Уфа и Белая

Детям было по 5 и 8 лет. 37-летний Артем Мазов не найден. Его поиски продолжаются.

В Уфе обнаружены тела 5-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова, пропавших без вести в октябре 2019 года

В результате поисковых мероприятий вечером 19 июня в реке Уфа на территории Калининского района г. Уфы и утром 20 июня в реке Белая на территории Демского района обнаружены и извлечены из воды тела двух неустановленных мальчиков, сообщает СК по Башкирии.

Проведенным опознанием их личность установлена, ими оказались 5-летний Вячеслав Мазов и 8-летний Илья Мазов, пропавшие без вести в октябре 2019 года.

Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин их смерти.

Напомним, что по факту безвестного исчезновения 37-летнего Артема Мазова с двумя сыновьями 5-летним Вячеславом Мазовым и 8-летним Ильей Мазовым следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетних).

В настоящее время следователями-криминалистами следственного управления во взаимодействии с сотрудниками МВД, Госкомитета по ЧС, МЧС с привлечением волонтеров поисково-спасательных отрядов продолжаются поискипропавшего без вести 37-летнего Артема Мазова.

В поисковых мероприятиях задействована специальная криминалистическая техника, в том числе беспилотные летательные аппараты и водный транспорт, а также иная техника, предназначенная для поисковых мероприятий.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.