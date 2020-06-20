Выплаты медикам за борьбу с COVID-19 продлил до 1 сентября 2020 Путин

Эти выплаты не облагаются НДФЛ. «Все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчете отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда специалист уйдет в отпуск», — заявил президент и поздравил с Днем медицинского работника.

Путин поручил продлить до конца лета выплаты медикам за борьбу с COVID-19

В.Путин: Дорогие друзья, добрый день!

Очень рад вас всех видеть и слышать. И конечно, от всей души поздравляю вас, всех, кто сегодня собрался на нашей встрече, и всех медицинских работников страны – с наступающим профессиональным праздником.

Хотел бы пожелать вам счастья, здоровья и, конечно, поблагодарить за самоотверженный труд – я уже делал это неоднократно опосредованно, без контакта с вами, а сейчас хочу это сделать, что называется, впрямую, – за то, что в период испытаний вы достойно, мужественно выполняли и выполняете до сих пор свой долг. Помогли, вылечили, спасли, буквально выходили сотни тысяч наших граждан – и тех, кто столкнулся с коронавирусом, и тех, кому угрожали другие опасные болезни.

Я без всякого преувеличения хочу сказать: мы искренне гордимся, восхищаемся вашим поведением, вашим профессиональным подвигом. Он помог каждому из нас полнее осознать, прочувствовать истинную ценность жизни и значение того дела, которому вы посвятили свою жизнь, подлинное нравственное величие и профессиональную сложность вашего труда.

С самых первых дней вы были без преувеличения на передовой, ежеминутно рисковали своим здоровьем. Многие неделями жили в разлуке с родными и близкими, в буквальном смысле слова сражались за людей в так называемых красных зонах больниц и часто действительно на пределе человеческих возможностей и сил. Причём так работали практически все: и сотрудники бригад скорой помощи, и санитарной авиации, врачи общей практики, врачи-специалисты и фельдшеры, медсёстры, младший медицинский персонал, техники и водители. Везде: в городах, на селе, в труднодоступных территориях.

Но, несмотря ни на что, вы проявили неиссякаемый запас любви, сострадания и отзывчивости, то, без чего нельзя работать доктором, самообладание, душевную стойкость и человечность. Уверен, вы сделали всё, что могли, и даже больше, показывая настоящие чудеса профессионализма. Главное – свели до минимума потери. Это ваша заслуга.

Но страшная, коварная зараза не пощадила и ваших коллег. Хотел бы выразить слова искреннего соболезнования всем, кто потерял своих близких, семьям врачей, фельдшеров, медсестёр. Ваши родные до конца выполнили свой долг, они герои, настоящие герои.

Подчеркну: жертвенный подвиг медицинских работников в период эпидемии навсегда войдёт в историю нашей медицины, да и в целом нашей страны, так же как и доблестное служение врачей и медсестёр в годы Крымской войны, Первой мировой и Великой Отечественной.

Во все времена в нашей стране чествовали, прославляли выдающихся медицинских работников. Лучшим из них по традиции присуждается премия «Призвание» как оценка со стороны профессионального сообщества. Пользуясь возможностью, хотел бы ещё раз поздравить лауреатов этого года. Знаю, что многие из них и в день награждения оставались, многие остаются и сегодня на своих рабочих местах.

В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, учёные, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал.

Дорогие друзья, в самом начале эпидемии были приняты особые меры по поддержке специалистов, которые непосредственно оказывают помощь больным коронавирусом. Напомню, что, во-первых, это стимулирующие выплаты: для их проведения в регионы были перечислены дополнительные ресурсы, необходимые для этого. А во-вторых, это специальные доплаты за работу в особо опасных и сложных условиях. Вы знаете об этом, я напомню: для врачей – 80 тысяч рублей в месяц; для среднего медперсонала и врачей скорой помощи – 50; для младшего медперсонала, для фельдшеров, медсестёр и водителей экипажей машин – 25 тысяч рублей в месяц.

При этом обращаю внимание: мы приняли решение, что все выплаты за особые условия труда полностью освобождены от налога на доходы физических лиц. То есть положенные деньги медицинские работники должны получать в полном объёме, без налоговых удержаний – что называется, чистыми.

Но считаю, что только этого недостаточно. Наряду с налогами нужно решить и такой чувствительный вопрос, как отпускные. Тем более что свои планы на летний отдых многие медицинские работники откладывают, переносят на более поздний срок.

В этой связи считаю правильным поступить так, а именно: все дополнительные выплаты к зарплате должны быть в обязательном порядке учтены при расчёте отпускных для медицинских работников, при этом независимо от того, когда в течение года специалист уйдёт в отпуск.

Конечно, такое решение связано с дополнительной нагрузкой на региональные финансы, это тоже понятно. Поэтому мы окажем субъектам Федерации специальную поддержку на выплату этих денег.

В свою очередь прошу Правительство, Минздрав страны держать вопросы выплат повышенных отпускных медицинским работникам на постоянном контроле, чтобы здесь не было никаких сбоев, чтобы не допустить даже технических каких-то сбоев.

Подчеркну: благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и, конечно, вашей героической работе эпидемия начинает отступать. Но борьба с ней продолжается, вы сами это знаете лучше, чем я. Риски, нагрузки на медицинских работников в этой связи по-прежнему высоки. И полагаю необходимым ещё два месяца, а именно июль и август, сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медицинских работников, которые продолжают работать с больными коронавирусом.



В ходе встречи с медицинскими работниками (в режиме видеоконференции).

Участники встречи с медицинскими работниками (в режиме видеоконференции). 3 из 4 Участники встречи с медицинскими работниками (в режиме видеоконференции).

И ещё одно предложение. В период эпидемии плечом к плечу со своими старшими коллегами работали более 15 тысяч студентов, ординаторов, аспирантов. Они получили настоящее боевое крещение, прошли проверку на верность будущей профессии. Считаю необходимым поощрить таких молодых людей, ваших коллег, и прошу Правительство предложить здесь конкретные механизмы, включая льготы и преференции при продолжении дальнейшей учёбы по специальности.

Уверен, у вас есть и свои идеи, предложения, интересный опыт. Всё это крайне важно прежде всего для долгосрочного развития отечественного здравоохранения, для повышения качества жизни наших граждан. Давайте на эту тему и поговорим сегодня.

Слово Сергею Сергеевичу Петрикову. Пожалуйста.

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В.Путин: Будем завершать. И что хотел бы сказать в завершение, уважаемые коллеги? Конечно, хочу ещё раз искренне поздравить всех вас с профессиональным праздником и поблагодарить всех медицинских работников России за труд, за важнейший, незаменимый вклад в борьбу с коронавирусом.

В решении этой задачи участвовало всё медицинское сообщество России: персонал больниц, поликлиник, ФАПов, военные врачи, силы МЧС, негосударственные организации здравоохранения. Весомый вклад внесли учёные, преподаватели медицинских колледжей и вузов и, конечно, наши ведущие медицинские научно-практические центры и исследовательские институты.

Особо подчеркну: медицинские работники продемонстрировали сплочённость и взаимовыручку, сейчас мы тоже об этом говорили. Хороший пример мы сегодня видели, когда врачи из столичных городов, невзирая на обстоятельства и усталость – а сами же поработали в столице как следует, – выезжают на помощь регионам или наладили хорошее дистанционное консультирование. Отмечу и то, что специалисты разных направлений и профилей взяли на себя существенную часть нагрузки своих коллег, которые оказывали помощь больным коронавирусом.

Мировой опыт [борьбы] с эпидемией показал, насколько важно, чтобы национальное здравоохранение работало именно как система, от служб скорой помощи до ведущих клиник. Благодаря тому, что в России такая система есть и вы, ваши коллеги действовали как единое целое, собрали все силы в кулак, мы заставили эту тяжелейшую эпидемию отступить.

Да, ещё много работы, но всё-таки не допустили критического роста смертности, срывов, настоящего паралича в работе медицинских учреждений, как это, к сожалению, произошло в некоторых других местах за границей. За короткий срок значительно продвинулись в лечении коронавируса, сберегли тысячи жизней – словом, смогли достойно ответить на вызов колоссальной сложности.

Все эти результаты стали возможны благодаря тому, что у отечественного здравоохранения, медицинской науки есть как великие традиции, так и огромный потенциал. Свой вклад в его формирование, укрепление внесли многие поколения наших соотечественников. Среди них земские врачи и сёстры милосердия, выдающиеся учёные и организаторы здравоохранения. И конечно, немало удалось добиться за предыдущие годы, в том числе в рамках наших программ.

Знаю, проблем у нас очень много в этой сфере, но тем не менее хочу вспомнить, что, когда ещё в начале 2000-х годов мы начинали наши первые национальные проекты, ключевым среди них был как раз проект, направленный на развитие здравоохранения. Именно тогда в поликлиники, больницы начало поступать новое оборудование, новая техника, без которой, кстати говоря, в период эпидемии было бы не обойтись. И этот стратегический приоритет мы выдерживали, несмотря на любые текущие, в том числе очень сложные, финансовые, экономические обстоятельства.

Сейчас нам нужно обязательно идти вперёд, опираясь на тот опыт, который мы получили в том числе в ходе борьбы с коронавирусом. Честно анализируя, конечно, при этом и достижения, и нерешённые вопросы. Речь не только о нашей готовности противостоять любым эпидемиям, но и в целом о повышении эффективности и надёжности всей системы здравоохранения.

Прежде всего предстоит серьёзно улучшить состояние первичного звена – ФАПов, поликлиник и больниц, служб скорой и неотложной медицинской помощи. Укрепить их кадровый состав, на порядок повысить доступность современной диагностики заболеваний и, безусловно, обеспечить широкую цифровизацию, использование технологий искусственного интеллекта в работе медицинских учреждений на всех уровнях. Татьяна Алексеевна [Голикова] сейчас сказала о том, что мы вынуждены немножко сместить начало этой работы, но она обязательно будет начата и будет доведена до конца.

Вновь подчеркну: это предстоит сделать не в отдельных организациях или городах и населённых пунктах, а по всей России, чтобы люди везде могли получить качественную медицинскую помощь, жили долгой, здоровой жизнью, а медицинские работники – трудились в современных условиях, применяли самое передовое оборудование, могли постоянно повышать свою квалификацию.

Всё это наши важнейшие, приоритетные задачи. Будем их решать вместе с вами, с учётом мнения граждан, всего нашего общества.

Вновь повторю, обращаясь сейчас к нашим докторам, к медсёстрам, вообще к медицинским работникам: мы видим, как вы относитесь к своему делу, мы вас любим, ценим и будем поддерживать.

Ещё раз поздравляю вас с праздником и желаю всего самого доброго.

Спасибо.

Источник: Кремлин.ру