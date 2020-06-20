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Что обязательно нужно сделать в день летнего солнцестояния 21 июня и в его канун 20 июня 2020 года, а что категорически запрещено

22:43 20.06.2020 Фото: pxhere.com
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День летнего солнцестояния обладает особой энергетикой, поэтому провести его нужно правильно. Этот день не подходит для новых начинаний – это время для завершения старых дел.

Что обязательно нужно сделать в день летнего солнцестояния 21 июня и в его канун 20 июня 2020 года, а что категорически запрещено
В году бывает два дня солнцестояния: зимнее и летнее

21 июня 2020 года – день летнего солнцестояния. Это самый длинный день в году, после него в Северном полушарии начинается астрономическое лето. А еще считается, что это один из самых мистических дней, который обладает особой энергетикой.

Рассказываем, сколько он будет длиться, как его отмечали наши предки и почему в день летнего солнцестояния важно быть в хорошем настроении.

Что такое солнцестояние?
В году бывает два дня солнцестояния: зимнее и летнее. В эти дни Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора. Высота светила над горизонтом в полдень минимальна (зимнее солнцестояние) или максимальна (летнее солнцестояние).

Во время летнего солнцестояния Земля наклонена своей осью к плоскости эклиптики на 23,4 градуса и обращена к Солнцу северным полюсом. В северном полушарии наступает астрономическое лето, самый длинный световой день и самая короткая ночь в году. Продолжительность самого длинного дня в году – 17 часов 33 минуты.

Когда летнее солнцестояние в 2020 году?

В 2020 году день летнего солнцестояния приходится на 21 июня. А его пик – момент, когда Солнце окажется в наивысшей точке, – наступит в 13:07 по московскому времени.

Дата летнего солнцестояния каждый год меняется в пределах 20-22 июня. Связано это с тем, что календарь неточно отображает вращение Земли.

Как праздновали день летнего солнцестояния?

Славяне в день летнего солнцестояния отмечали главный праздник лета – Купалу. Но после принятия григорианского календаря он перестал совпадать с самым длинным днем в году и был перенесен на 7 июля.

Утром наши предки собирали росу, так как верили, что она приобретала особую силу. Ее хранили весь год, поили заболевших детей, а женщины умывали лицо, чтобы сохранить красоту.

В этот день славяне купались в озерах, реках и других водоемах. Жители холодных регионов мылись в бане.

На закате разжигали костры, в его центре устанавливали шест, на который насаживали колесо или смоляную бочку. В некоторых местностях подожженные колеса или бочки скатывали с гор, что символизировало солнцеворот.

А еще через костры было принято прыгать. Прыжки якобы сжигали хворь и порчу, а также приносили счастье и многодетность молодоженам.

Также празднующие пели обрядовые песни, приносили жертвы воде и огню, девушки плели венки и обменивались ими. Также собирали целебные травы, которые в этот день приобретали еще больше целебных свойств.

Еще одна традиция была связана с поиском папоротника. Есть поверье, что если найти цветок папоротника в ночь перед летним солнцестоянием, он обретет волшебные способности. Нашедший его будет уметь фактически все: понимать язык зверей, видеть клады сквозь толщу земли, становиться невидимым, мгновенно переноситься с места на место и многое другое. А еще цветки папоротника указывали на лежащий в земле клад.

Как нужно провести день летнего солнцестояния?

День летнего солнцестояния обладает особой энергетикой, поэтому провести его нужно правильно. Лучше в кругу близких людей, вдали от городской суеты. Впечатления в этот день должны быть только положительными – тогда вы получите заряд положительной энергии на год вперед.

А до этого дня желательно завершить все свои дела и избавиться от старых и ненужных вещей.

В день летнего солнцестояния стоит задуматься о своем образе жизни, об изменении его в лучшую сторону. Перейдите к употреблению полезных продуктов и чистой воды.

А еще следует:

  • в ночь с 20 на 21 июня искупаться в водоеме, так как в это время вода имеет целительные свойства;
  • в этот день носить одежду и украшения с желтым цветом;
  • простить всех своих обидчиков, мысленно поблагодарить их за уроки, которые они вам преподнесли;
  • благодарить Вселенную, испытывать приятные эмоции;
  • уделить время осознанию и очищению своей эмоциональной сферы, заглянуть внутрь себя и постараться очиститься от негатива.
А чего нельзя делать в этот день?

Этот день не подходит для новых начинаний – это время для завершения старых дел.

А еще запрещается:

  • проявлять агрессию, испытывать злость, так как это привлечет в семью несчастье;
  • причинять вред растениям и цветам – в этот день они имеют особую силу;
  • впадать в уныние;
  • проводить праздник в полном одиночестве, старайтесь сохранять позитивный настрой, чтобы весь следующий год вам сопутствовала удача и гармония.
Как отмечают праздник в других странах?

В Болгарии считается, что в день летнего солнцестояния травы и вода обладают лечебной силой. Женщины собирают цветы, плетут из них венки, засушивают их на зиму.

В Латвии день летнего солнцестояния носит название Лиго и отмечается в ночь с 23 на 24 июня. Это официальные выходные. Это один из самых популярных праздников среди латышей. В стране принято выезжать на природу, жечь костры, петь песни, плести венки.

В Швеции праздник носит название Мидсоммар и выпадает на предпоследнюю субботу июня. В Швеции также принято выезжать за город, собирать цветы, плести венки, которыми украшают символ праздника – шест, установленный на поляне. Вокруг него пляшут и водят хороводы.

В Финляндии праздник называется Юханнус и отмечают его в субботу между 20 и 26 июня. Одновременно здесь празднуют День финского флага. Гражданам предоставлен официальный выходной в пятницу, накануне торжества. Принято украшать дом, лодку, плот и другие места собрания людей ветками березы, ходить в сауну и жечь большой костер.

В Норвегии в Иванову ночь нельзя спать до восхода солнца, иначе, по преданию, можно пропустить пение эльфов.

Древние китайцы считали, что, начиная с дня летнего солнцестояния, природой правит инь (а до этого правил ян).

В Стоунхедже проводили обряды древние кельты. И сейчас сюда съезжаются люди, чтобы почувствовать силу древних камней – прикоснуться к ним можно только раз в году.

Летнее солнцестояние: народные приметы
  • Если не задалась погода – жди неурожая;
  • Если ночь была звездной, то осенью будет много грибов;
  • Вода, набранная 21 июня, считается целебной;
  • Девушка, протанцевавшая у девяти костров, удачно выйдет замуж в этом году;
  • Обилие росы с утра – к богатому урожаю;
  • Встретить рассвет в день летнего солнцестояния – к здоровью в течение года.

Источник: amic

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