Астрологи назвали самые умные и глупые знаки зодиака. Узнай, в какой ты категории!

«Глупенькие» знаки Зодиака вряд ли пойдут в пожарные или водители гонок, где нужна молниеносная реакция

Говоря «самый тупой знак зодиака», астрологи имеют в виду не уровень IQ, а скорее способ мышления: у каждого он свой. Как сообщает glavred.info.

«Глупенькие» знаки Зодиака вряд ли пойдут в пожарные или водители гонок, где нужна молниеносная реакция. Но, с другой стороны, на своем месте они вполне могут добиться выдающихся результатов.

Итак, кто же, по мнению астрологов, самый тупой и глупый знак Зодиака?

Самый тупой знак Зодиака среди мужчин

Лучше не выбирать для себя интеллектуальную сферу деятельности мужчинам-Козерогам, считают астрологи. Эти «самцы» все привыкли решать силой. При этом они любят пофилософствовать, но на «приземленные», бытовые темы.

В то же время эти ребята любят дисциплину и отличаются большой целеустремленностью. Так что в армии, например, им цены не будет.

Справедливости ради стоит отметить, что среди выдающихся мужчин-Козерогов были Исаак Ньютон, Аль Капоне и Лютер Мартин Кинг – а глупыми этих ребят никак не назовешь.

Тугодумами считаются и мужчины-Тельцы. Особенно – когда речь заходит о «новых воротах». Из представителей этого знака получаются отличные исполнители: они упорны, практичны и крайне трудолюбивы.

К слову, Марк Цукенберг, Иммануил Кант и Зигмунд Фрейд – по гороскопу как раз Тельцы.

Самый тупой знак Зодиака среди женщин

Глупенькими дамочками считаются Рыбы. Впрочем, они и не слишком расстраиваются по этому поводу. Пускай они не умеют решать теорему Ферма – зато отлично решают любые бытовые вопросы. За это их и любят их спутники жизни, и очень ценят к тому же. Так что Рыбы, может, и считаются глупыми – зато в деньгах не нуждаются: их обеспечивают их «вторые половинки».

Среди выдающихся Рыб были замечены Шерон Стоун, Валентина Терешкова и Наталья Водянова.

Женщины-Раки считаются глупыми не то чтобы от отсутствия ума – а скорее от того, что знаний у них излишек и те довольно поверхностны. Они теоретики, а вот на необитаемый остров их с собою лучше не брать: построить приличный домик из пальмовых веток у них выйдет вряд ли.

Зато они умеют ловко подчинять своей воле и подталкивать окружающих к нужному именно Раку решению. Так что пропасть им не грозит.

Среди выдающихся Раков – Мерил Стрип, Памела Андерсон и принцесса Диана.

Замыкают тройку женщины-Козероги. Помните пословицу: «Если вы спорите с идиотом, то, скорей всего, то же самое делает и он»? Вот так и с этими дамочками: их часто считают глупыми из-за их сварливости и упрямства.

Зато Козероги – ответственные, целеустремленные и не боятся трудностей.

Среди выдающихся женщин-Козерогов – Марлен Дитрих, Жанна д’Арк и Ирина Аллегрова.

Самые умные знаки Зодиака: женщины

Лидируют среди женщин Стрельцы и Весы.

Женщины-Стрельцы любят свой ум тренировать новыми задачами и вызовами. Они любопытны, любознательны, не ленятся самосовершенствоваться. А самый главное их достоинство – свои знания они редко оставляют в теоретической плоскости, предпочитая набираться заодно и практического опыта.

Стрельцами, к слову, были королева Мария I Стюарт и Джейн Остин.

У женщин-Весов с практическим применением теоретических знаний дела обстоят похуже, чем у Стрельцов. К тому же они довольно эмоциональны, что зачастую мешает делу. Зато они отличные психологи, так что соперников насквозь видят и умеют отлично прощупывать их слабые места.

Среди выдающихся Весов – Маргарет Тэтчер и Ким Кардашьян.

Женщины-Близнецы обладают не только резвым умом, но и отличной памятью. Так что с поставленными задачами они справляются споро и умело. При этом гибкий ум помогает им быстро адаптироваться и приспособиться к любой обстановке.

Среди выдающихся Близнецов – Мэрилин Монро и олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Женщины-Водолеи развиваются стремительно – но часто могут застопориться из-за того, что переоценивают какую-то идею или гипотезу. Им стоит почаще переключаться. В тоже время из-за любви к противоречиям и переменам из них и получаются такие многогранные личности.

Среди выдающихся Водолеев – Опра Уинфри и Шакира.

Самые умные знаки Зодиака: мужчины

Если в топе самых умных женщин Водолеи – первые с конца, то среди мужчин они заняли лидирующую позицию. Они не просто умные интеллектуалы – но и умеют применять свои знания на практике. Они в постоянном поиске, все время ищут что-то новое. А если не получается найти – изобретают сами. Иногда их сложно понять другим людям, но от этого глупее сами Водолеи не становятся.

От ошибок они, конечно, не застрахованы, плюс иногда излишне откровенны и прямолинейны – но свои ошибки признавать умеют и самоиронии не лишены.

Среди выдающихся Водолеев – Антон Чехов, Вольфганг Амадей Моцарт, рэпер Oxxxymiron и Дмитрий Менделеев.

Мужчин-Близнецов можно назвать и самым хитрым знаком Зодиака. А чтобы придумать и успешно реализовать стоящую аферу – тут и впрямь немалый ум нужен. Эти ребята не боятся экспериментировать и не страшатся опасностей. Они очень эрудированные и к тому же интересные собеседники.

Среди выдающихся Близнецов – Александр Пушкин, Джон Кеннеди и Петр I.

Замыкают рейтинг мужчины-Девы. Они отличные аналитики и весьма внимательны к деталям. Поэтому в научной сфере реализуют себя просто прекрасно. Всю жизнь стремятся к совершенству – а попутно и других усовершенствовать мечтают. Так что еще одно подходящее им поприще – педагогика.

Среди выдающихся Дев – Майкл Фарадей, Лев Толстой и Ричард I Львиное Сердце.