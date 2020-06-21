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Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года

13:46 21.06.2020 Фото: pxhere.com
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Наши предки полагали, что 21 июня оживают духи огня, воды, воздуха и земли, чтобы вместе с людьми веселиться и праздновать День летнего солнцестояния.

Обряд на исполнение мыслей и перемен в жизни в День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года
Самая короткая ночь в году являлась чем-то мистическим

Полезно знать, что происходит и какие провести обряды в День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года, чтобы правильно провести данный праздник. Магическим флером из древности окутан самый длинный день в году. С ним связано много разных поверий, обычаев и примет. В такой момент стоит поверить в чудо, правильно загадать желание и ждать, когда Вселенная поможет его исполнить.

Особенности праздника День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года

В старину именно День летнего солнцестояния, который совпадал по дате с другим славянским торжеством — Днем Ивана-Купала, считался праздником плодородия, изобилия, благополучия и счастья в широком смысле слова. Самая короткая ночь в году являлась чем-то мистическим.

Наши предки полагали, что 21 июня оживают духи огня, воды, воздуха и земли, чтобы вместе с людьми веселиться и праздновать День летнего солнцестояния.

Главная традиция дня — отметить торжество, проводя весь день на свежем воздухе. Есть смысл выбраться на природу, куда-то за город, большой компанией друзей или с семьей.

Обычно ближе к вечеру разводят костры, пляшут вокруг огня, а молодежь перепрыгивает через пламя.

Многие обычаи дня перекликаются с теми, которыми сопровождается День Ивана-Купала, потому что в свое время, когда оба праздника отмечали в один день, они плотно переплелись.

Обряды праздника День летнего солнцестояния 21 июня 2020 года

Обряд с венком

Одним из самых популярных обрядов дня — плетение ритуальных венков. Для этой цели молодые девушки собирали полевые цветы и формировали из них ровный круг, вплетая один стебель за другим.

Круг — символ солнца, в честь которого и был создан праздник.

Никаких специальных заговоров в процессе плетения венков не произносили: просто нужно было думать о своих мечтах, планах и желаниях.

Представлять мысленно момент, когда все, чего так сильно и давно хочется, уже достигнуто.

Ощущать охватившие в этот момент эмоции, такие как радость и счастье. Когда венок будет готов, он словно зафиксирует мысли, давая им шанс быстрее стать реальностью.

Обряд, привлекающий перемены в жизни человека

Не сложный ритуал, когда вечером Дня летнего солнцестояния человек переворачивает в своем жилище все, что только можно верх дном. Это может быть корпусная мебель (табуретки и стулья), посуду (чашки и тарелки), а также обувь.

При этом нужно приговаривать: «Дом вверх дном переворачивается, новая жизнь с утра начинается».

Вернуть все на место, поставив предметы в доме привычным образом, лучше на рассвете следующего дня.

Источник: rsute.ru

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От редакции

Что хотите поменять в своей жизни?

Вера, 20 июня 2020 17:32
НВР:
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Аноним, 21 июня 2020 08:35
Свалку открыть?
Дарина, 21 июня 2020 09:03
Стать актрисой и поступить в бил
Аноним, 21 июня 2020 09:33
Жизнь идет и СЛАВА БОГУ продолжается. Жизнь не поменяешь,если сам не поменяешься. Наши хотелки не кого не волнуют.Обищалки одни,но подумать о хорошим и крепком здоровье при плетение венка можно и нужно,а вдруг??? Мечтать не вредно. Всем всего самого ХОРОШЕГО в жизни. Будьте ЗДОРОВЫ и СЧАСТЛИВЫ.
Аноним, 21 июня 2020 12:16
НВР:
Получить страховку и рассчитаться с кредитами
Аноним, 21 июня 2020 12:44
Похудеть
Ольга, 21 июня 2020 13:04
НВР:Найти квартиру мечты!

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