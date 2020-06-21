Лишь один знак Зодиака астрологи считают самым мудрым и именно его невозможно никому обмануть. Ты и есть этот знак?

Астрологи назвали мудрый знак зодиака, который невозможно обмануть
Этот знак зодиака холодный по внешнему виду, поэтому никто не видит его доброе, горячее сердце, способное встать в любой момент на защиту справедливости. Но вы можете об этом узнать только по воле случая. А до тех пор, пока ничего не случается, представитель этого знака будет оставаться таким же холодным и неприступным.
Пребывая в постоянных поисках мудрости, этот знак зодиака всегда говорит то, что думает, и считает необходимым излагать только правду. Хотя правдолюбов всегда недолюбливали. Но для этого знака пусть лучше будет горькая правда, чем сладкая ложь – так считает самый мудрый знак зодиака по имени Водолей. А еще Водолеи всегда отличались своей объективностью и никогда не позволят эмоциям брать верх над здравым рассудком.
Итак, Водолей. Люди, рожденные под этим знаком, независимые по своей природе, поэтому никто и ничто не заставит их отступить от избранного в жизни пути. А при попытке заставить их отказаться от своего решения или ограничить их свободу, у Водолеев пробуждается одно желание: бежать куда подальше от тех, кто пытается ограничить их свободу.
Что значит независимость для Водолея? Это не просто их потребность, это их природа; это то, что приносит им счастье, дает мотивацию для полноценной жизни и развития. А тот холод, которым веет от Водолеев внешне – это всего лишь щит, за которым прячется доброе сердце. Оно не позволит отвернуться от своего друга, когда тот попал в беду и нуждается в поддержке.
Водолеи любят созерцать вокруг себя счастливых людей, они не переносят горьких слез ни стариков, ни малого ребенка. Для этого знака зодиака важно только одно: чтобы люди вокруг были счастливы, и чтобы всем было хорошо.
Тем, у кого есть друг Водолей, несказанно повезло: такой друг «всегда уступить готов место в шлюпке и круг», и при этом ничего не просит взамен. Его единственное условие – дать ему возможность наслаждаться своей независимостью и чувствовать себя свободным!
Люди, рожденные под знаком Водолея, стремятся совершить что-то полезное и важное на своем жизненном пути. Они умеют хорошо продуцировать свои мысли и чувства, что очень помогает особенно Водолеям, избравшим для себя стезю политиков, работников социальных служб и социологов. Среди Водолеев много прогрессивных мыслителей, вдохновителей других людей на рождение новых идей и теорий.
Водолей никогда не скроет от вас правду – пусть эта правда будет даже горькой. Этот знак зодиака честно и открыто выскажет все, что думает, а там уже каждый пусть делает выводы, какие считает нужными для себя.
А еще Водолеи – неисправимые романтики и мечтатели, а также непревзойденные интеллектуалы. Практически они разбираются во всех сферах жизни: где-то больше, где меньше. Но им первым в голову пришла идея рассказать о готовящейся экспедиции на Марс: они даже стоимость билета назвали в один конец: 250 миллионов долларов. Единственное, во что не верят Водолеи – так это в то, что на Марсе когда-нибудь будут яблони цвести. Такое возможно только на Земле. И с этой точки зрения Водолеи не сойдут никогда.
Источник: rsute.ru
И мое внутреннее чувство справедливости и чести очень часто не соответствует морали этого времени,что приводит к проблеме. Но как истинный водолей я справлюсь с трудностями. Любовь и труд всё перетрут.
Да, 24 анваря
Я лев
Да, я водолей. С правдой жить гораздо проще, хоть и себе в убыток. Это просто правильно. Что касается оказание помощи, то а как иначе мы же люди.
Да
Нет
Нет я стрелец
Да!
да чистая правда ,я счастлива ,что я водолей
ДАаааааа!
Водолей собственной персоной))) а я неправильный водолей какой-то) хочу чтоб меня кто-нибудь в охапку и унёс в свою берлогу,хотя по жизни одиночка
Да,я водолей
Да, я водолей
Мой муж водолей...был,его уже нет на белом свете...вот уже полгода,все написано о нем.Лучшего человека нет на свете.После него никто не нужен.
Гордиться нужно своими Предками, Родом, своей общиной, соплеменниками, своим сильным духом, тем что не струсил и не сломался в тяжёлой жизненной ситуации, а не глупыми-выдуманными знаками, которые к тому же у каждого народа свои и противоположны друг другу! Вроде взрослый человек, а верите в деда Мороза?
Да.
Da
Да!!!!!
Да, спасибо!!!
Да
нет.
Да
Нет.
Рак
Да, и свобода для меня превыше всего.
Нет.Сын Водолей.
Разумеется.