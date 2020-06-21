Любовные, денежные и бытовые приметы на новолуние 21 июня 2020 года

Старинные суеверия рекомендуют перенести на этот день любую магическую работу, связанную с привлечением чего-либо. Это касается материального благосостояния, получения денег и выгоды, а также любовной магии.

У тех, кто родился в это время, высоки шансы стать долгожителями

Новолуние — лучшее время для любого начинания. Неважно, с чем оно будет связано — бытом, финансами, работой или обучением. Смело вносите в свою жизнь перемены. Хорошо, когда эта лунная фаза приходится на понедельник.

Займитесь планированием. Зажгите свечу и приятные для вас благовония, возьмите лист бумаги и ручку. Расслабьтесь, сконцентрируйтесь и напишите свои планы на месяц, сезон или год. Выбирайте только то, что действительно сможете сделать. Время от времени просматривайте список, вычеркивайте отработанное и думайте о том, как осуществить желаемое.

В новолуние очень полезно купаться в природных водоемах. Это заряжает энергией на целый месяц, приносит здоровье и хорошее настроение, очищает от негатива и способствует излечению от болезней. Купаться можно как днем, так и ночью.

У тех, кто родился в это время, высоки шансы стать долгожителями. Их ждет насыщенная событиями молодость, жизнь, полная счастья, богатства и счастливая старость. Но планировать зачатие на это время не стоит, ребенок может родиться больным и слабым.

Любовные приметы

Приметы на новолуние обещают, что если в этот период на балкон девушки залетит птица, скоро ей сделают предложение руки и сердца. Кстати, приметы на свадьбу во время этой лунной фазы обязательно обещают счастливую и богатую супружескую жизнь, а особенно хорошо, если на новую луну выпадет первая брачная ночь. Но отмечать годовщину свадьбы в это время нельзя, может привлечь ссору и даже развод. Лучше перенести торжество.

Если вы рассыпали соль в новолуние, это к ссоре, скорее всего, с любимым человеком. Сон, в котором вам удалили зуб, предвещает разлуку.

Получать или дарить что-то в новолуние — примета к замужеству. На ее основе появился древний обряд. Чтобы подтолкнуть парня к предложению замужества, на новую луну ему преподносили подарок, сделанный своими руками. Можно выбрать для него какую-нибудь вещицу в магазине — результат не заставит себя долго ждать.

Денежные приметы

Найти в новолуние монету — к благосостоянию. Ее можно показать молодому месяцу, чтобы зарядить энергией привлечения денег. Тратить ее нельзя до следующей луны, и действует она столько же.

Есть и еще одна денежная примета на новолуние. Если всю ночь крупная купюра пролежала на подоконнике, в следующем месяце вашим финансовым успехам будут все завидовать. Можно поступить с ней так же, как и с монетой — положить в кошелек и не тратить на протяжении месяца. Некоторые считают, что такие действия гарантируют неожиданные денежные поступления в случае острой необходимости в них.

Деньги, лежащие в доме в новолуние, обязательно принесут прибыль, если потратить их с умом. Знающие люди специально раскладывают деньги в укромных уголках, а наутро покупают на них предметы для дома, чтобы благосостояние его не покидало. Можно брать даже продукты, если они предназначаются для его обитателей.

В новолуние не занимают и не дают в долг, это к безденежью. Даже если у вас большая зарплата, она моментально испарится из вашего кошелька, отдать эту сумму будет сложно, как и получить обратно свои деньги. Встречать молодой месяц с долгами тоже не следует, иначе еще не скоро сможете от них избавиться.

Бытовые приметы

Если молодую луну в первый раз вы заметили в правой стороне, месяц будет удачным, слева — будьте осторожны, вас ожидают проблемы.

Считается, что в новолуние следует заниматься уборкой и выбрасывать ненужные вещи. Это не только очищает помещение от негатива, но и привлекает положительную энергию во время растущей луны. Наполняться позитивом может только тот дом, который чист во всех смыслах. Заняться уборкой на новолуние, не зная о том, что это время идеально для нее подходит — хорошая примета, к избавлению от ненужных вещей.

Переезд на новолуние — к богатой и счастливой жизни. Можно специально запланировать смену жилья на эту фазу луны, смысл поверья от этого не изменится.

Если в новолуние выпадет снег, долго он не пролежит. Некоторые верили, что какая погода будет в это время, такой ей быть и целый месяц.

Источник: grimuar