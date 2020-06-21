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Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 21 июня 2020 года

14:00 21.06.2020 Фото: Pixabay
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В этом году на этот день приходятся три астрологических события, которые произойдут почти одновременно в течение этих суток и многократно усилят их энергетику.

Как изменить свою жизнь в магическое новолуние и солнечное затмение 21 июня 2020 года
Планетарные события действуют не один-два дня, как ошибочно считают многие, а примерно от месяца до полу года

Многие астрологи, эзотерики и просветлённые люди очень ждут этот магический день, чтобы посвятить его молитвам, загадыванию желаний и избавлению от негатива.

Давайте и мы проведём его с пользой для себя. Я расскажу вам свой личный опыт. Может быть он будет вам полезен.

Сначала нужно понять, что за события нас ожидают.

Во-первых, 21 июня будет новолуние, которое запускает новую энергию начала. Обычно в новолуние мы стараемся начать важные дела и проекты. Но в этом году я не рекомендую предпринимать активных действий, так как две ретроградные планеты Венера и Меркурий будут тормозить все наши начинания.

Во-вторых, это день летнего солнцестояния, один из ключевых, с точки зрения астрологии, дней. Самый длинный день в году, который дает нам много солнечной энергии, света, добра, любви, расширения наших возможностей.

В-третьих, в этом году 21 июня будет ещё и солнечное затмение, которое дает возможность поработать с нашей кармой. Считается, что в день солнечного затмения каждый получает те события и подарки, которые он заслужил по судьбе. Кто-то получит очень хорошие новости, а кто-то очень даже плохие. Это уж кто что заслужил. И винить в своих неприятностях придется только себя, а не кого-то со стороны.

Как подготовиться к этому дню? На самом деле подготовку к нему лучше начинать недели за две. Потому, что планетарные события действуют не один-два дня, как ошибочно считают многие, а примерно от месяца до полу года.

Самой лучшей подготовкой будет очищение своего жилища и себя самого от всего негативного. В доме мы делаем генеральную уборку, выбрасываем старые, сломанные и ненужные вещи. А своё личное пространство, которое находится внутри нас, мы очищаем прощением и молитвой.

Простить нужно не только ваших обидчиков, но и самих себя, если чувствуете себя виноватыми.

Очень хорошо встретить рассвет 21 июня где-нибудь на природе и поблагодарить восходящее солнце за все, что вы имеете на сегодняшний день. На солнечное затмение смотреть не следует. Многие считают что, глядя на солнечный диск в момент затмения, можно навлечь на себя беду.

А придя домой, напишите на листе бумаги все негативные моменты в жизни, от которых вы хотели бы избавиться. Только не пишите конкретные имена людей. Лучше напишите те качества вашего характера, которые мешают вам жить. И сожгите этот листок в пламени свечи, а пепел смойте в унитаз. Скажите при этом такие слова: «Пусть всё плохое уйдет из моей жизни. Да будет так!»

Источник: Звездный дракон

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От редакции

Вы хтели бы изменить свою жизнь?

Аноним, 19 июня 2020 10:49
НВР:
Конечно
Аноним, 19 июня 2020 11:24
НВР:
Да
Аноним, 19 июня 2020 23:33
НВР:
Нет. Да будет так
Слава, 19 июня 2020 23:46
Бред! Солнечное затмение бывает ТОЛЬКО в Новолуние. Два из трех "магических" фактов отпадают. А то, что в день летнего солнцестояния - совпадение.
Люси, 21 июня 2020 02:26
Так и есть, ведь 21.06.2020г.новолуние
Мысливслух, 21 июня 2020 11:41
Читайте внимательно, в статье и написано, что 21 июня новолуние....
Аноним, 20 июня 2020 22:30
НВР:
Конечно, в лучшую сторону!
Денис, 21 июня 2020 01:10
НВР:
Да,Я Хочу изменить свою ЖИЗНЬ к лучшему!!! Да!!!
Аноним, 21 июня 2020 01:40
Не верю в это.
Аноним, 21 июня 2020 03:07
НВР:
Пусть будет только лько хорошее!!!
Аноним, 21 июня 2020 03:25
НВР:
Безусловно
Аноним, 21 июня 2020 03:40
А на затмение можно будет смотреть?
Ксения, 21 июня 2020 04:14
НВР:
ДА!!!!!!!!
Ксения, 21 июня 2020 04:17
Хочу избавиться от неуверенности в собственных силах и от депрессии!
Аноним, 21 июня 2020 05:22
НВР:
Да,очень
Аноним, 21 июня 2020 07:50
НВР:
Очень хочу.
Аноним, 21 июня 2020 11:26
НВР:
Да конечно я хочу изменить свою жизнь к лучшему мы все рождены для лучшего, благостного но в силу каких-то обстоятельств сворачиваем с своего пути и дальше всё идёт как по накатанной...
Аноним, 21 июня 2020 11:28
НВР:
Улучшить жилищные условия,поладить с родными,жить в достатке
Аноним, 21 июня 2020 11:48
НВР:
Конечно
Попробуй удали, 21 июня 2020 11:51
Неужели кто то еще верит в это шарлатанство ?
Раиса, 21 июня 2020 11:54
НВР:я хочу изменить жизнь моего сына, а значит и мою тоже.
Аноним, 21 июня 2020 11:56
НВР:
Я хочу изменить свою жизнь
Аноним, 21 июня 2020 12:56
НВР:
Нет
Аноним, 21 июня 2020 13:05
Я ничего не поняла

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