Что делать на участке в выходные 20-21 июня по лунному календарю

Характеристики Луны на 20 июня 2020 года
На дату 20.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊. Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 03:08, а закат в 20:35.
Хронология лунных дней
- 28 лунный день c 02:44 19.06.2020 по 03:08 20.06.2020
- 29 лунный день c 03:08 20.06.2020 и до следующего дня
Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 20 июня 2020
Луна в знаке зодиака Близнецы (±)
Луна в знаке Близнецы. малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.
Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.
- посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
- посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
- рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
- опрыскивание от вредителей и болезней;
- обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
- уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
- уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
- срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
- сенокос;
- покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
- заготовка дров;
- выкопка луковиц и клубней;
- заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
- выпечка.
- кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
- овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
- пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
- плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
- цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
- комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
- посадка и пересадка травянистых растений.
29 лунный день (−)
20 июня 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.
- обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
- опрыскивание растений от вредителей и сорняков.
- посадка, прививка;
- рыхление, копание;
- работа с корнями растений.
Убывающая Луна (±)
Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.
Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.
На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.
В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.
- посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
- прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
- обрезка растений для замедления роста побегов;
- обрезка усов земляники;
- выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
- срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
- сбор урожая для длительного хранения;
- заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
- допускается органическая подкормка, но только корневая.
Влияние дня недели (±)
День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.
В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.
Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.
21 июня 2020 года в 12:00 — 1 лунный день. энергетика первых лунных суток довольно спокойная, рекомендуется не торопиться и не проявлять чрезмерную активность.
Период начиная с суток до новолуния и заканчивая сутками после новолуния считается критическими точками Луны. Мощнейшее гравитационное влияние Луны инициирует трансформирование геомагнитного поля земли, что делает растения в эти дни исключительно восприимчивыми к любым воздействиям.
В этот день земля не дышит, можно сказать что она замирает. Вместе с ней замирают все процессы в растениях.
- удаление вредителей, сорняков, больных и засохших растений, ветвей и побегов;
- прищипка овощных культур;
- вырезка побегов дикой поросли.
При обрезке нелишне соблюдать осторожность, иначе растение может быстро истечь соком и погибнуть.
- сажать;
- сеять;
- прививать;
- окучивать и рыхлить землю.
Этого не следует делать, т.к. присутствует большая вероятность повреждения корней, которые потом крайне долго будут восстанавливаться и медленнее расти.
После Новолуния вся жизненная сила растений концентрируется в корневой системе, поэтому сегодняшний день можно отдать сбору корнеплодов и семян. Собранные в этот день семена выделяются большим зарядом энергии, который сохранится до весны и позволит получить роскошный урожай.
Новая Луна (−)
Луна находится в фазе Новая Луна. это не благоприятный период для огородника и садовода.
- уничтожение сорняков и вредителей;
- удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;
- вырезка дикой поросли;
- прищипка овощных растений.
Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.
- сеять и сажать любые растения;
- прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.
Влияние дня недели (±)
День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.
Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.
Источник: Мир космоса