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Что делать на участке в выходные 20-21 июня по лунному календарю

15:53 21.06.2020 Фото: pxhere.com
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В новолуние 21 июня не благоприятно сеять и сажать любые растения, а так же прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.

Что делать на участке в выходные 20 21 июня по лунному календарю
В первый лунный день 21 июня земля замирает

Характеристики Луны на 20 июня 2020 года

На дату 20.06.2020 в 12:00 Луна находится в фазе «Убывающая Луна». Это 29 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Близнецы ♊Процент освещенности Луны составляет 1%. Восход Луны в 03:08, а закат в 20:35.

Хронология лунных дней

  • 28 лунный день c 02:44 19.06.2020 по 03:08 20.06.2020
  • 29 лунный день c 03:08 20.06.2020 и до следующего дня

Влияние Луны на посадку растений и уход за ними по лунному календарю огородника и садовода 20 июня 2020

Луна в знаке зодиака Близнецы (±)

Луна в знаке Близнецы. малоплодородный знак, но более плодородный, чем Водолей, Лев и Овен. Растения, посеянные и посаженные под этим знаком, не имеют ярко выраженного вкуса и запаха, будут иметь неустойчивый стебель, требующий опоры.

Посев и посадка в эти дни способствует образованию мощной корневой системы. Однако лучше не сеять и не сажать — урожай будет неважным.

Благоприятно в близнецах:

  • посев и посадка дынь, вьющихся растений, а также тех растений, которые имеют усы, таких как: дыни, земляника, фасоль и горох;
  • посадка и посев ампельных и декоративных растений со свисающими, стелющимися или ползучими стеблями;
  • рыхление без полива, окучивание, прореживание всходов, прополка;
  • опрыскивание от вредителей и болезней;
  • обрезка усов у земляники, удаление поросли, формирование, санитарная прочистка, пасынкование, прищипка и прививка;
  • уборка на долгое хранение плодов и корнеплодов, включая картофель;
  • уборка зерновых культур, заготовка цветков, сбор лекарственных трав, сбор плодов на семенники и семян лекарственных растений, выкопка луковиц и клубней;
  • срезание цветов, они лучше хранятся при транспортировке и долго не вянут в букете;
  • сенокос;
  • покос газонов, чтобы трава медленно отрастала;
  • заготовка дров;
  • выкопка луковиц и клубней;
  • заготовка выращенной продукции впрок: консервирование, соление, квашение капусты, сушка, заготовка соков и вина;
  • выпечка.
Возможны в Близнецах посев, посадка, пересадка и укоренение черенков культур:

  • кустарниковых и вьющихся растений: лианы, пассифлора, плющ и др.;
  • овощных: бобовые, капуста (брокколи, кольраби, пекинская, савойская, цветная), перец горький, редис;
  • пряно-зеленых: валериана, мята, петрушку, фенхель, шпинат;
  • плодово-ягодных: дыни, виноград, земляника, лимонник;
  • цветов: душистый горошек, ландыш, пассифлора, роза;
  • комнатных растений: аспарагусы (густоцветковый, Мейера, перистый, спаржевый), зебрина, каллизия изящная, перистые пальмы (финик канарский, кокос Ведделя), сеткреазия пурпурная, традесканции, хлорофитум хохлатый, цианотис кьюсский.
Не благоприятно в близнецах:

  • посадка и пересадка травянистых растений.

29 лунный день (−)

20 июня 2020 года в 12:00 — 29 лунный день. считается самым тяжелым днем лунного цикла. В этот день земля перестает дышать, замирают почти все процессы, происходящие в растениях. Вся жизненная сила и энергия растений концентрируется в корнях и у основания стебля и ствола.

Рекомендуется в 29 лунный день:

  • обрезка деревьев и кустарников с целью удаления поврежденных, больных и засохших ветвей;
  • опрыскивание растений от вредителей и сорняков.
Не рекомендуется в 29 лунный день:

  • посадка, прививка;
  • рыхление, копание;
  • работа с корнями растений.

Убывающая Луна (±)

Луна находится в фазе Убывающая Луна. активность жизненной энергии и соков направлена от листьев к центру, а так же повышается давление в подземной части растений.

Корни более хрупки и чувствительны по сравнению с стеблем растений, поэтому повреждение их в этот период может пагубно сказаться на растениях.

На убывающей Луне происходит активный рост корней и подземных частей растений, а рост надземных приостанавливается. Надземная часть в этот период слабо реагирует на повреждения.

В это время поливать необходимо намного реже, т.к. растения выпивают меньше воды.

На убывающей Луне благоприятно:

  • посев и посадка корнеплодов, луковичных, бобовых, картофеля;
  • прореживание всходов, уничтожение сорняков и вредителей;
  • обрезка растений для замедления роста побегов;
  • обрезка усов земляники;
  • выкопка цветочных луковиц, клубнелуковиц и клубней на хранение;
  • срезка цветов, предназначенных для долгих перевозок и хранения;
  • сбор урожая для длительного хранения;
  • заготовки впрок: сушка овощей и фруктов, варка варенья, консервирование с термообработкой;
  • допускается органическая подкормка, но только корневая.

Влияние дня недели (±)

День недели — суббота, этот день подпадает под влияние Сатурна, планеты с сильной, тяжелой энергией, ведающей работой и обучением.

В этот день лучше всего заняться разрешением накопившихся в саду и огороде за неделю задач, составлением планов на последующие дни, образно говоря, распутывать завязавшиеся узелки.

Постарайтесь решать все важные дела в огороде именно в субботу, никогда не откладывайте их на воскресенье.

21 июня 2020 года в 12:00 — 1 лунный день. энергетика первых лунных суток довольно спокойная, рекомендуется не торопиться и не проявлять чрезмерную активность.

Период начиная с суток до новолуния и заканчивая сутками после новолуния считается критическими точками Луны. Мощнейшее гравитационное влияние Луны инициирует трансформирование геомагнитного поля земли, что делает растения в эти дни исключительно восприимчивыми к любым воздействиям.

В этот день земля не дышит, можно сказать что она замирает. Вместе с ней замирают все процессы в растениях.

Рекомендуется в 1 лунный день:

  • удаление вредителей, сорняков, больных и засохших растений, ветвей и побегов;
  • прищипка овощных культур;
  • вырезка побегов дикой поросли.

При обрезке нелишне соблюдать осторожность, иначе растение может быстро истечь соком и погибнуть.

Не рекомендуется в 1 лунный день:

  • сажать;
  • сеять;
  • прививать;
  • окучивать и рыхлить землю.

Этого не следует делать, т.к. присутствует большая вероятность повреждения корней, которые потом крайне долго будут восстанавливаться и медленнее расти.

После Новолуния вся жизненная сила растений концентрируется в корневой системе, поэтому сегодняшний день можно отдать сбору корнеплодов и семян. Собранные в этот день семена выделяются большим зарядом энергии, который сохранится до весны и позволит получить роскошный урожай.

Новая Луна (−)

Луна находится в фазе Новая Луна. это не благоприятный период для огородника и садовода.

За день до Новолуния и на другой день после Новолуния благоприятно:

  • уничтожение сорняков и вредителей;
  • удаление больных и засохших ветвей, побегов и растений;
  • вырезка дикой поросли;
  • прищипка овощных растений.

Но вот в сам день Новолуния культурные растения лучше не трогать, т.к. растения не получат необходимой жизненной силы. Допускается полив и легкое рыхление после полива.

В новолуние не благоприятно:

  • сеять и сажать любые растения;
  • прививать и рыхлить землю вокруг растений во избежание повреждения корней.

Влияние дня недели (±)

День недели — воскресенье, этот день ходит под Солнцем, потому он пронизан его веселой, бодрящей энергией и сообщает людям и растениям добрую силу.

Издавна воскресенье отведено под отдых. И люди с удовольствием общаются друг с другом, встречаются, чтобы провести время в беседах, играх, удовольствиях. Это день воскресных гуляний, хождений в гости по зову души, которая распрямляется после недельной усталости и труда, омываясь дружеским участием и единением. Воскресенье служит для легкой, а не тяжелой работы в саду и огороде.

Источник: Мир космоса

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