Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода

Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Планируется складирование, изоляция и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности.

Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня. Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.

Что ответила власть Искитимского района

Рядом с кладбищем Бердска и посёлком Маяк расположено несколько земельных участков. Как следует из ответа на запрос, администрацией района земелъные участки в указанном месте не продавались.

Из обращения невозможно однозначно установить, о каком из земельных участков идёт речь. Однако возможно предположить, что речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085. По сведениям Единого государственного реестра недвижимости собственником указанного земельного участка является Голубев Виктор Алексеевич, — ответил глава Искитимского района.

Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Как сообщается, все мероприятия осуществляются под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кроме того, проект полигона TKO находится на стадии получения экспертиз. Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года.

— Администрацией района разрешения на ведение работ не выдавались. Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Проектируемый объект является природоохранным предприятием и предназначен для централизованного сбора и захоронения отходов производства и потребления организаций, учреждений, жилых зданий, уличного смета с территории улиц, проездов, площадок и так далее. Полигон TKO предусмотрен к размещению на земельном участке площадью 220 000 кв. м. (22,0 га), — гласит официальный ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск».

Также выяснилось и то, что согласно проекту, мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

— Полигон TKO около села Лебедевка в настоящее время закрыт и строительство не планируется. Информация о соединении дороги на кладбище Бердска по ул. Полевая с дорогой на полигон в поселке Маяк отсутствует, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня.

Отходы, которые относятся к IV и V классу опасности, характеризуются низкой степенью негативного воздействия на окружающую среду.

Отходы 4 и 5 класса опасности

Отходы IV класса опасности включают в свой перечень:

строительный мусор;

несортированные отходы из мест общественного пользования и жилищ;

остатки асфальта, битума, кирпича, рубероида;

отработанные автомобильные покрышки;



отходы с содержанием бронзы, черных металлов, чугуна;пыль (бетонную, кирпичную, гипсовую, меловую, от шлаковаты);бумажно-картонные остатки;древесные опилки и разновидности отходов изделий с их содержанием (например, плит ДСП, ДВП и т.д.);перья и пух;свежий навоз животных звероводческих хозяйств, коров, коней, коз;перепревший свиной навоз и птичий помет и т.д.

При попадании этих веществ в природу, для восстановления ее естественного баланса потребуется в среднем 3 года.

Отходы V класса опасности практически не представляют угрозы для экологии. К данной категории относятся:

опилки, щепа, стружка, полученные в результате обработки чистой натуральной древесины, а также деревянная тара;

древесная и соломенная зола;

неокрашенные бумажно-картонные обрезки;

керамический и кирпичный бой;

гипсовые и цементные остатки в твердой форме;

не годный к использованию строительный щебень;

лом чугуна, стали, алюминия, черных металлов;



незагрязненные пластмассовые и полиэтиленовые изделия;крупногабаритные ТБО;пищевые отходы;отработанные и бракованные лампы накаливания и пр.

Кто строит свалку?

Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.

Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)



или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):

— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализация, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).

Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.

15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.

— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».

Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.

Мнение общественника

Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.

Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.

Вчера же, 18 июня, в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.

О том, как проходили публичные слушания с народом, читайте в ближайшее время.





