Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня. Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.
Что ответила власть Искитимского района
Рядом с кладбищем Бердска и посёлком Маяк расположено несколько земельных участков. Как следует из ответа на запрос, администрацией района земелъные участки в указанном месте не продавались.
Из обращения невозможно однозначно установить, о каком из земельных участков идёт речь. Однако возможно предположить, что речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085. По сведениям Единого государственного реестра недвижимости собственником указанного земельного участка является Голубев Виктор Алексеевич, — ответил глава Искитимского района.
Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.
На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.
Как сообщается, все мероприятия осуществляются под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кроме того, проект полигона TKO находится на стадии получения экспертиз. Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года.
— Администрацией района разрешения на ведение работ не выдавались. Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Проектируемый объект является природоохранным предприятием и предназначен для централизованного сбора и захоронения отходов производства и потребления организаций, учреждений, жилых зданий, уличного смета с территории улиц, проездов, площадок и так далее. Полигон TKO предусмотрен к размещению на земельном участке площадью 220 000 кв. м. (22,0 га), — гласит официальный ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск».
Также выяснилось и то, что согласно проекту, мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.
На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.
Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.
— Полигон TKO около села Лебедевка в настоящее время закрыт и строительство не планируется. Информация о соединении дороги на кладбище Бердска по ул. Полевая с дорогой на полигон в поселке Маяк отсутствует, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня.
Отходы, которые относятся к IV и V классу опасности, характеризуются низкой степенью негативного воздействия на окружающую среду.
Отходы 4 и 5 класса опасности
Отходы IV класса опасности включают в свой перечень:
строительный мусор;
несортированные отходы из мест общественного пользования и жилищ;
остатки асфальта, битума, кирпича, рубероида;
отработанные автомобильные покрышки;
пыль (бетонную, кирпичную, гипсовую, меловую, от шлаковаты);
бумажно-картонные остатки;
древесные опилки и разновидности отходов изделий с их содержанием (например, плит ДСП, ДВП и т.д.);
перья и пух;
свежий навоз животных звероводческих хозяйств, коров, коней, коз;
перепревший свиной навоз и птичий помет и т.д.
При попадании этих веществ в природу, для восстановления ее естественного баланса потребуется в среднем 3 года.
Отходы V класса опасности практически не представляют угрозы для экологии. К данной категории относятся:
опилки, щепа, стружка, полученные в результате обработки чистой натуральной древесины, а также деревянная тара;
древесная и соломенная зола;
неокрашенные бумажно-картонные обрезки;
керамический и кирпичный бой;
гипсовые и цементные остатки в твердой форме;
не годный к использованию строительный щебень;
лом чугуна, стали, алюминия, черных металлов;
крупногабаритные ТБО;
пищевые отходы;
отработанные и бракованные лампы накаливания и пр.
Кто строит свалку?
Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.
Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):
Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)
или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):
— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализация, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).
Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.
— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.
15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.
— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».
Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.
Мнение общественника
Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.
Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.
Вчера же, 18 июня, в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.
О том, как проходили публичные слушания с народом, читайте в ближайшее время.
Мы пока более достоверную информацию получаем от Курьера, если газета будет объективно излагать информацию, то можно объединиться вокруг нее и идти прямо к Путину, минуя губернатора Травникова. Но и здесь на пути может стать Карелин. Сложная проблема для бердчан. Но ее нужно решать. Давайте, земляки, думать и решать и действовать не дожидаясь 2022 года.
Я точно знаю, там не воняет ни свалкой, ни хим.заводом. Жил недалеко от вокзала - вот там летом дымом со свалки частенько тянуло. В центре нередко фонит хим.завод.
Откуда вы знаете кто где живёт и как там обстоят дела с экологией? Вы же, видимо, эти посёлки только на карте видели.
И да, полюбопытствовал только что, от места где может быть новая свалка до Южного и Веги - около 5 км, до парка (площади Горького) 6 км, до вокзала 7 км. Короче, везде приблизительно одинаковое расстояние по прямой, что Веге может достаться, что центру Бердска. До Чайки, наверное, к моему сожалению, далековато.
...Всё никак денег не хватает что ли?
Голосовалка просто прекрасна: больше 20% проголосовавших вообще не в России живут
а уж испражнениями животных вообще весь город завален.
Ничего более страшного в 4-5 классе опасности нет
Вот только в Новосибирске НЕДЕЛЮ искали источник дикой вони, которым оказался мясокомбинат со своими "нестрашными" сгнившими отходами мясопереработки.
А горожане добровольно пописались на этот садо-мазо - воне эксперимент. Потом это ещё и в воду стекет и в водозабор.
Классика. Эпохи меняются, а враньё - стабильно.
"дачи,"Боровой","Сибиряк","Рассвет","Камни""...дык, это те же экологические вандалы с горами мусора, только под прикрытием ширмы СНТ.
Молодец.
Возьми пирожок на полке.
В смысле был? Там ликвидировали всё безопасное и не вонючие! Там все "плюшки" любимые жителями Бердска, остались по сей день- вонь, опасность и т д!
Ручей Шадриха впадает в реку Бердь, где находится второй бердский водозабор.
Воду из озёр правого водостока реки Раздельная (Гумёнка) используют китайские теплицы, которые расположенные на земле посёлка Мичуринский Искитимского района.
(карта Яндекс)
"...Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц...".
Ждать ответа правительства до 15 июля,так ответ правительства будет очевиден:"Вопрос решен и обратной дороги не будет."При составлении документов против свалки для наглядности нужно прикладывать карту,на которой должны быть видны расстояния от свалки до Бердска (это расстояние до Спортивной составляет примерно 2 км), а до п.Маяк и того меньше.И розу ветров надо обозначить на карте от свалки стрелками,куда ветер дует.А без наглядности получается,что жители Бердска какие-то Нехочухи,подумаешь свалка у кладбища на окраине.А окраин у Бердска нет.Для бердского завода по производству соков администрация Искитима в свое время отказалась узаконить кусок земли,а для свалки пожалуйста, расстарались.На каком основании?Заплатили или пригрозили?
В закрытом режиме, также, как сессии - по типу междусобойчиков - с заранее приглашенными ангажированными участниками.))
Как какие?
Те же, что счас у Колорлона.
Запах горящей пластмассы, виниловых обоев, ДСП, мебели, тряпок, остатков животных, навоза.
Всё это фенолы, формальдегиды, оксиды, диоксины и прочие "ужасно полезные ништяки", которые уже идут по другому классу опасности.
Правда экологи у нас почти как фемидина статуя - только у неё завязаны не только глаза, но и нос, рот и чаша весов одна - только для денег, и живет она в Греции, а не в Бердске.
Какие ароматы? Вонь почетного г-на!
Колония-поселение и помойка. Это всё, на что способна ваша администрация? Ничего другого от вас и не ждали, но, хотя бы, помоек в городе не надо было плодить, а?