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Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода

13:35 21.06.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Планируется складирование, изоляция и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности.

Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода
Роют котлован под будущую свалку рядом к кладбищем Бердска
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Мусорная свалка на земле бизнесмена Виктора Голубева около кладбища Бердска появится в Искитимском районе, подтвердил Олег Лагода

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»Зовет на виртуальный митинг в 2ГИС против новой мусорной свалки «под носом у Бердска» активист Алексей ШабинЕщё 16 новостей

Ответил на запрос «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня. Напомним, ООО «Полигон» строит дорогу к будущей свалке за кладбищем Бердска. Земельный участок с кадастровым номером 54:07:047401:1085, согласно публичной кадастровой карте, расположен в Искитимском районе и находится на землях МО Совхозного сельсовета. В нескольких сотнях метров кладбище Бердска, а также село Маяк Искитимского района. Но обо всем по порядку.

Что ответила власть Искитимского района

Рядом с кладбищем Бердска и посёлком Маяк расположено несколько земельных участков. Как следует из ответа на запрос, администрацией района земелъные участки в указанном месте не продавались.

Из обращения невозможно однозначно установить, о каком из земельных участков идёт речь. Однако возможно предположить, что речь идёт о земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085. По сведениям Единого государственного реестра недвижимости собственником указанного земельного участка является Голубев Виктор Алексеевич, — ответил глава Искитимского района.

Категория земель — земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения.

На земельном участке с кадастровым номером 54:07:047401:1085 планируется к реализации проект полигон TKO — комплекс природоохранительных вооружений, предназначенных для складирования, изоляции и захоронения TKO 4 и 5-гo класса опасности, обеспечивающий защиту от загрязнения атмосферы, почвы, поверхностных и грунтовых вод, препятствующий распространению грызунов, насекомых и болезнетворных микроорганизмов.

Как сообщается, все мероприятия осуществляются под контролем министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области. Кроме того, проект полигона TKO находится на стадии получения экспертиз. Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года.

— Администрацией района разрешения на ведение работ не выдавались. Строительство полигона должно начаться после прохождения экспертиз и получения положительных заключений. Проектируемый объект является природоохранным предприятием и предназначен для централизованного сбора и захоронения отходов производства и потребления организаций, учреждений, жилых зданий, уличного смета с территории улиц, проездов, площадок и так далее. Полигон TKO предусмотрен к размещению на земельном участке площадью 220 000 кв. м. (22,0 га), — гласит официальный ответ на запрос «Курьер. Среда. Бердск».

Также выяснилось и то, что согласно проекту, мусор на полигон будет поступать с территорий, согласно утвержденной территориальной схемы обращения с отходами Новосибирской области.

На сегодняшний день известно, что в состав проекта входит раздел OBOC, также разработан проект санитарно-защитной зоны, который получил положительное заключение в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения.

Важный момент — строительство планируется в рамках частного инвестиционного проекта. А информация о равнозначности полигона TKO и мусороперерабатывающего завода отсутствует.

— Полигон TKO около села Лебедевка в настоящее время закрыт и строительство не планируется. Информация о соединении дороги на кладбище Бердска по ул. Полевая с дорогой на полигон в поселке Маяк отсутствует, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» глава Искитимского района Олег Лагода сегодня, 19 июня.
Отходы, которые относятся к IV и V классу опасности, характеризуются низкой степенью негативного воздействия на окружающую среду.

Отходы 4 и 5 класса опасности

Отходы IV класса опасности включают в свой перечень:

строительный мусор;
несортированные отходы из мест общественного пользования и жилищ;
остатки асфальта, битума, кирпича, рубероида;
отработанные автомобильные покрышки;

отходы с содержанием бронзы, черных металлов, чугуна;
пыль (бетонную, кирпичную, гипсовую, меловую, от шлаковаты);
бумажно-картонные остатки;
древесные опилки и разновидности отходов изделий с их содержанием (например, плит ДСП, ДВП и т.д.);
перья и пух;
свежий навоз животных звероводческих хозяйств, коров, коней, коз;
перепревший свиной навоз и птичий помет и т.д.

При попадании этих веществ в природу, для восстановления ее естественного баланса потребуется в среднем 3 года.

Отходы V класса опасности практически не представляют угрозы для экологии. К данной категории относятся:

опилки, щепа, стружка, полученные в результате обработки чистой натуральной древесины, а также деревянная тара;
древесная и соломенная зола;
неокрашенные бумажно-картонные обрезки;
керамический и кирпичный бой;
гипсовые и цементные остатки в твердой форме;
не годный к использованию строительный щебень;
лом чугуна, стали, алюминия, черных металлов;

незагрязненные пластмассовые и полиэтиленовые изделия;
крупногабаритные ТБО;
пищевые отходы;
отработанные и бракованные лампы накаливания и пр.

Кто строит свалку?

Информация о возможном строительстве нового полигона под Бердском повергла в шок горожан. Так, утром, 12 июня, известная активистка Наталья Слесарева сообщила «Курьер. Среда. Бердск», что бердчане против новой мусорной свалки и в День России она вышла в одиночный пикет.

Разрешенное использование земли — под иные объекты специального назначения. По документу на этой земле площадью 220 000 кв. метров можно организовать специальную деятельность (12.2):

Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) (в ред. Приказа Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44)


или предоставить коммунальные услуги (3.1.1):

— Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализация, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега). (введен Приказом Минэкономразвития России от 04.02.2019 N 44).
Стоит отметить, что директор компании ООО «Полигон» Денис Шалдов заявил, что участок находится в собственности общества с ограниченной ответственностью. Но для строительства свалки нужно пройти массу согласований с правительством Новосибирской области и экспертами.

— Предполагается, что на участке должен появиться полигон ТКО по сортировке и захоронению мусора. В мае прошли публичные слушания по проекту, — рассказал Денис Шалдов «Курьер. Среда. Бердск» 9 июня.
15 июня Денис Сергеевич в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» опроверг доводы о том, что на возможном полигоне ТКО под Бердском будут утилизироваться медицинские и биологические отходы.
— Нет. Я опровергаю эту информацию. Это совершенно другая деятельность. Планировать я могу хоть космодром строить. Но пока у меня нет никаких официальных документов. Могу сейчас фантазировать строить все, что угодно на этом участке. Он в собственности. Объект поднадзорный федеральными органами. У всех понимание свалки разное, — заявил директор ООО «Полигон».

Интересный факт — ООО «Полигон» был создан 8 октября 2018 года. А учредителем общества является Олег Антонов — адвокат бизнесмена Виктора Голубева.

Мнение общественника

Многие люди возмущены. Это будет второй Шиес. Там люди разочаровались в законах Российской Федерации и перешли в формат диверсии — раскладывали арматуру по дороге, чтобы грузовые автомобили прокалывали шины. Это очень опасный и заразительный прецедент для Новосибирской области и в целом России. Считаю, что это недопустимо, по розе ветров создавать такой полигон. В любом случае вся технология завязана на сжигании медицинских и биологических отходов. Есть информация, что это место скрывают во избежание людских волнений. Раньше эти земли имели сельхозназначение. Теперь у них другой статус. Утилизация медицинских и биологических отходов это же не только ампутированные части тела, это жидкости, стоматологические отходы, использованные препараты, жидкости с болезнями. С учетом опыта строительства господина Голубева, за лето там все построят, — уверен Алексей Нагайцев.

Напомним, аналогичный запрос «Курьер. Среда. Бердск» направил и в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц.

Вчера же, 18 июня, в закрытом формате состоялась сессия депутатов Бердска. Из 29 присутствующих народных избранников 27 отдали свои голоса за письмо к министру ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денису Архипову и главе Искитимского района. Депутаты, как и жители Бердска, обеспокоены фактом строительства мусорной свалки под Бердском. Ране глава города Евгений Шестернин заявлял, что полигона ТКО на территории Бердска не будет.

О том, как проходили публичные слушания с народом, читайте в ближайшее время.



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От редакции

Какие чудесные ароматы принесет нам роза ветров совсем скоро?

Аноним, 19 июня 2020 10:39
сколько пакостей городу от этого почетного г-на, надо собирать подписи о лишении этого звания. Это надо было сделать раньше, после суда, а для Искитима он реально почетный, все говно в Бердск. Да, до каких пор это будет длятся. Надо инициировать лишение звания.
Аноним, 19 июня 2020 11:20
У него братик сидит в депутатах прикрывает его
Аноним, 19 июня 2020 11:55
Там помимо братика ещё хватает... "Ты пойми, нас большинство!..." (с)
Аноним, 19 июня 2020 19:04
Кто сказал, что вас большинство. Любую, самую бредовую идею можно воплотить. Для этого нужно поддержка 5% заинтересованных и большие деньги. Остальные будут тих скулить и ныть в тряпочку.
Сибиряк, 19 июня 2020 21:26
Только общественность сможет не дать нарушить экосистему города Бердска. Депутаты почти все подвластны почетному.
Мы пока более достоверную информацию получаем от Курьера, если газета будет объективно излагать информацию, то можно объединиться вокруг нее и идти прямо к Путину, минуя губернатора Травникова. Но и здесь на пути может стать Карелин. Сложная проблема для бердчан. Но ее нужно решать. Давайте, земляки, думать и решать и действовать не дожидаясь 2022 года.
Алена, 19 июня 2020 21:36
Жителям Южного и Юго-восточного очень сильно не повезло, близость крупной свалки обесценит их дома, продать будет не возможно, а травиться мало кому захочется. Хотя в поселке Вега люди живут, там тоже свалка очень близко. Думаю кто помоложе постараются переехать, пересилится, а останутся только старики и маргиналы с гастерами. В Новосибирске есть подобное гетто на ул Малыгина, кладбище, свалка и рынок, жилье стоит копейки, и его никто не покупает, желающих нет.
Михаил, 21 июня 2020 02:32
Алёна, я 8 лет прожил в пос. Вега, потом 5 лет в центре Бердска, 2 года назад осознанно купил участок в посёлке Вега.
Я точно знаю, там не воняет ни свалкой, ни хим.заводом. Жил недалеко от вокзала - вот там летом дымом со свалки частенько тянуло. В центре нередко фонит хим.завод.
Откуда вы знаете кто где живёт и как там обстоят дела с экологией? Вы же, видимо, эти посёлки только на карте видели.
И да, полюбопытствовал только что, от места где может быть новая свалка до Южного и Веги - около 5 км, до парка (площади Горького) 6 км, до вокзала 7 км. Короче, везде приблизительно одинаковое расстояние по прямой, что Веге может достаться, что центру Бердска. До Чайки, наверное, к моему сожалению, далековато.
Геннадий, 21 июня 2020 13:22
Дедушке 65, миллиардер, ну пора уже добро делать, а не только думать о повышении и так огромного благосостояния за счёт здоровья жителей города. Какое мнение оставит о себе, если год от года будоражит своими сомнительными проектами в стиле а-ля 90-х?
Аноним, 19 июня 2020 11:10
А от лишения звания свалка растворится?
Аноним, 19 июня 2020 11:38
почетные гр-не города имеют льготы, так льготы за что? За желание срубить деньги на постройке тюрьмы и помойки в Бердске. Со спортом не вс е так просто, там крутятся огромные деньги+ Карелин. Это очень доходный бизнес. Бесплатного нет, это бизнес. Выгодна стала помойка или тюрьма, наш почетный тут как тут.
Аноним, 19 июня 2020 11:20
Фу... прямо противно становится от таких почетных жителей ...
...Всё никак денег не хватает что ли?
a.danilov, 19 июня 2020 11:30
это деньги не из-за нехватки денег Это деньги ради денег. так думаю
Аноним, 19 июня 2020 11:39
может нашего почетного , в Искитим, так и от туда будет подарки Бердску дарить.
Аноним, 19 июня 2020 13:26
Не можешь вывозить бизнес - Закрывай.
Аноним, 20 июня 2020 15:39
Никитка Хрущев давно сказал: "Всем пересыщаешься со временем, едой, женщинами, деньгами... " И хоть был он дураком, но он продолжил: "Только власти никогда не бывает мало".
Аноним, 19 июня 2020 11:53
4 и 5 классы - это ерунда и ни о чем на самом деле.
Голосовалка просто прекрасна: больше 20% проголосовавших вообще не в России живут
Аноним, 19 июня 2020 12:25
Ну, тогда вали их к себе в палисадник. А сам - просто вали,:->
Аноним, 19 июня 2020 13:10
давно ездили вокруг города? строительный мусор валят и так никто панику не разводит
а уж испражнениями животных вообще весь город завален.
Ничего более страшного в 4-5 классе опасности нет
Аноним, 19 июня 2020 14:20
Ты сам из 4 или 5 класса?
Аноним, 19 июня 2020 14:52
Конечно ни о чём. Но и то, что там будет только эти отходы - тоже ни о чём. Потом навезут дерьма такого, что только в противогазах на километр подойти можно. А дальше по-классике "ну не убирать же теперь?" (с). Узаконит, "приведёт в соответствие" класс опасности - и так и будет.
Аноним, 19 июня 2020 12:31
Свалка будет возле бывшева озера.Это водосток реки Ельцовка (Гумёнка)а ниже дачи,"Боровой","Сибиряк","Рассвет","Камни"и ....ВОДОЗАБОР.Но похоже ДЕНЬГИ превыше всего!!!
Аноним, 19 июня 2020 13:51
Ничего более страшного в 4-5 классе опасности нет.?
Вот только в Новосибирске НЕДЕЛЮ искали источник дикой вони, которым оказался мясокомбинат со своими "нестрашными" сгнившими отходами мясопереработки.
А горожане добровольно пописались на этот садо-мазо - воне эксперимент. Потом это ещё и в воду стекет и в водозабор.
Аноним, 19 июня 2020 14:47
Это точно. Помню весь "развитой социализм" население "лечили", что мол химзавод вонюч, но запах этот не опасен... Причём не опасен не смотря на то, что их продукция ядовита до такой степени, что в инструкции прямо было указано, что обрабатывать ей надо только с подветренной стороны и обязательно в респираторе...

Классика. Эпохи меняются, а враньё - стабильно.
Аноним, 19 июня 2020 15:18
Химзавод был намного более опасен и вонюч.
"дачи,"Боровой","Сибиряк","Рассвет","Камни""...дык, это те же экологические вандалы с горами мусора, только под прикрытием ширмы СНТ.
Аноним, 19 июня 2020 15:56
Аноним, 19 июня 2020 15:18
Молодец.
Возьми пирожок на полке.
Аноним, 19 июня 2020 16:07
Йа не ем пирожки. И тем более не храню их на полках, как вы.
Аноним, 19 июня 2020 16:26
"Химзавод был намного более опасен и вонюч."

В смысле был? Там ликвидировали всё безопасное и не вонючие! Там все "плюшки" любимые жителями Бердска, остались по сей день- вонь, опасность и т д!
Аноним, 19 июня 2020 18:31
У реки Раздельная (Гумёнка) есть ещё и правый водосток, который пролегает близ китайских теплиц, далее стекает в химзаводские озёра, затем в ручей Шадриха, по пути встречает СНТ "Запрудное", СНТ "Восток-1", посёлок Мичуринский.
Ручей Шадриха впадает в реку Бердь, где находится второй бердский водозабор.
Воду из озёр правого водостока реки Раздельная (Гумёнка) используют китайские теплицы, которые расположенные на земле посёлка Мичуринский Искитимского района.
(карта Яндекс)
1906, 19 июня 2020 12:42
"...Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года" Какие публичные слушания могли быть 12 мая,в стране пандемия в мае все сборища людей были запрещены.Даже президент решал вопросы страны онлайн.Что такое публичные слушания? Сколько людей на них присутствовало? Вобщем налицо коррупционная составляющая в области.
"...Однако правительство региона попросило отсрочку в ответе до 15 июля — ровно на месяц...".
Ждать ответа правительства до 15 июля,так ответ правительства будет очевиден:"Вопрос решен и обратной дороги не будет."При составлении документов против свалки для наглядности нужно прикладывать карту,на которой должны быть видны расстояния от свалки до Бердска (это расстояние до Спортивной составляет примерно 2 км), а до п.Маяк и того меньше.И розу ветров надо обозначить на карте от свалки стрелками,куда ветер дует.А без наглядности получается,что жители Бердска какие-то Нехочухи,подумаешь свалка у кладбища на окраине.А окраин у Бердска нет.Для бердского завода по производству соков администрация Искитима в свое время отказалась узаконить кусок земли,а для свалки пожалуйста, расстарались.На каком основании?Заплатили или пригрозили?
Аноним, 19 июня 2020 13:41
Подтвердилось и то, что публичные обсуждения состоялись 12 мая 2020 года))
В закрытом режиме, также, как сессии - по типу междусобойчиков - с заранее приглашенными ангажированными участниками.))
Аноним, 19 июня 2020 12:52
Всё денег мало в могилу с собой унесу что ли.
Аноним, 19 июня 2020 16:52
А зачем в могилу? Они мавзолеев себе настроят. И на каждом мавзолее буду и с того света ехидно улыбаться бессловесным жителям будущей помойки.
Пассажир, 19 июня 2020 13:41
хотелось бы остаться в этом городе, а Голубева, Шестернина и всех депутатов - Голубевских друзей, отправить на свалку.
Аноним, 19 июня 2020 13:53
Так не бывает.
Алексей, 19 июня 2020 13:44
Вот вам и "привет" от ничего не знающего Шестернина!
Аноним, 19 июня 2020 13:55
Я поэт, зовусь "незнайка", от меня вам "балалайка"!
Пассажир, 19 июня 2020 14:00
... обещавшего, что "свалки не будет"
Аноним, 19 июня 2020 16:50
Что только не пообещают девочке слащаво улыбающийся дяденька!!!
Аноним, 20 июня 2020 00:18
Да нет, тут уже поставили на колени, а голову прижали сильной рукой к полу.
Егор, 19 июня 2020 13:52
Ну что бердчане, сделаем как в Европе- пойдем свои права защищать, протестовать против полигона? Или из дома комментарии будем написывать как все плохо?
Аноним, 19 июня 2020 15:28
Читаю и сразу вспоминаю Виталия Шапрана, все-таки молодец был. Жаль, очень жаль. Неужели областная власть, почетные и местная власть превратят город в помойку с тюрьмой.
Аноним, 19 июня 2020 16:48
Никуда вы не пойдете. Единственное, что вы можете, это выкрикивать из ветвей: "Жираф большой, ему видней". Будете нюхать то, что вам туда привезут и радоваться, что живете на 100 метров дальше тех, кто уже задохнулся от пахнущей большими деньгами помойки.
Аноним, 19 июня 2020 14:09
А Шестернин в норку спрятался.
Аноним, 19 июня 2020 14:14
НВР:
Как какие?
Те же, что счас у Колорлона.
Запах горящей пластмассы, виниловых обоев, ДСП, мебели, тряпок, остатков животных, навоза.
Всё это фенолы, формальдегиды, оксиды, диоксины и прочие "ужасно полезные ништяки", которые уже идут по другому классу опасности.
Правда экологи у нас почти как фемидина статуя - только у неё завязаны не только глаза, но и нос, рот и чаша весов одна - только для денег, и живет она в Греции, а не в Бердске.
Гость, 19 июня 2020 14:59
Горячий привет дачному обществу "Бытовик"! Роза ветров прямо на них указывает!
Аноним, 19 июня 2020 14:26
НВР:
Какие ароматы? Вонь почетного г-на!
Истмат, 19 июня 2020 14:27
Инновационное развитие города, да, господин Шестернин?
Колония-поселение и помойка. Это всё, на что способна ваша администрация? Ничего другого от вас и не ждали, но, хотя бы, помоек в городе не надо было плодить, а?
Аноним, 19 июня 2020 15:53
Какой он господин, исполнитель, голоса и власти не имеющий.
Аноним, 20 июня 2020 14:10
Господин Ш вам сказал: на территории Бердска свалки не будет!
Гость, 19 июня 2020 14:55
Вот это инновацЫя! Класса "мерседес"! Фсё, как и обещали! Свои родненькие замешЫвают, а кивать потом будут на Путина??!

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