Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»

Со строящейся дороги видны могилы берчдан. Если допустить, что машины с мусором поедут на полигон ТКО разными дорогами и одной из них будет кладбищенская, то народные избранники в лице депутатов горсовета в 2020 году своими депутатскими деньгами финансируют дорогу не только для последнего пути без кочек для покойников, но и дорогу к новой свалке.

Дорога в полигону ТКО уже вовсю строится. К осени поди закатают в асфальт

Свалка на карте Гугла

Дорога начинается около забора кладбища. Видно сторожку

Готова к щебенению

С дороги видно погосты бердчан

От кладбища до сторожки дорога под щебенку готова полностью

Дорога к мусорной свалке вдоль кладбища Бердска



Бордюры осталось положить в нескольких участках

Щебенка для свалочной дороги

Полигон ТКО около кладбища Бердска начался с туалета

Кран. Сторожка. Обеденное место

Свалочное начало. Дорога к полигону

20 июня 2020 года. Факт того, что полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского район будет – уже 100% подтвердили в ответе правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ и глава района Олег Лагода. Да, по факту новая свалка откроется в 2022 году на территории Искитимского района на частной земле Виктора Голубева. По видимости, она впритык к кладбищу Бердска. Действующему. Возможно, покойникам не будет мешать мусорная свалка – им уже все едино. Если только забот живым прибавится в уборке погостов. Так, ведь чаще ездить будем! Все +. Как же жить дачникам и не дачникам около свалки? Рядом СНТ Вега, СНТ «Марьин лог» и прочие населенные пункты. Ну а что, живут же обитатели поселка «Вега» и Агролеса рядом с полигоном? Он даже полыхает иногда. Правда, вдруг цена на их недвижимость слегка понизится… Кому хочется дышать свалкой? Но человек ко всему привыкает, так ведь? Интересно, какими дорогами будут возить сюда мусор? Наверное, разными. Можем допустить, что кто-то будет колесить по кладбищенской дороге. И надо ведь – какое совпадение – ее в этом году отремонтируют. Не будет больше на копчике покойников синяков от буераков! Сколько лет ждали! Кто не знает, сообщаем, что на эту благую цель пойдут 6,6 млн рублей из городских программ, в том числе и на наказы избирателей. Получается, что сами депутаты финансируют уже ремонт дороги к дороге на свалку. Напомним, в городском совете был скандал, многие народные избранники были недовольны. Эта статья в бюджете появилась по решению малого совета при главе города. Комитет по ЖКХ не пропустил проект. Народные избранники были возмущены.В целом, каждый может продолжить 6,7,8,9,10 пункт. Как говорится, дорогу осилит идущий. И кто-то в Бердске все время идет, а кто-то всегда будет стоять на обочине. А мимо будут проезжать мусоровозы. И не только из Бердска.

Хозяева свалки уже поселились: вороны ждут, когда можно будет поживиться и разнести вкусности по окрестностям

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Строители свалки тоже хотят обедать

Свалочная похлебка пахнет костерком

Книга для чтения? Или розжига? Узнали автора?

Почему оставили рабочий инструмент в виде двух лопат без присмотра? Могут стащить дачники или могильщики!

Кран пока отдыхает

Сторожа днем 20 июня 2020 мы не застали. Ушел. Повесил замок

И эта техника грустит и ждет понедельника?

Проверили — никого нет

Трудовой пот строителя свалки на границе Бердска и Искитима

Свалка. Начало. Пока до начала работы пару лет

