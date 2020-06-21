Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»

Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Дорога к мусорной свалке вдоль кладбища Бердска
Свалочное начало. Дорога к полигону
- 20 июня 2020 года. Факт того, что полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского район будет – уже 100% подтвердили в ответе правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ и глава района Олег Лагода.
- Да, по факту новая свалка откроется в 2022 году на территории Искитимского района на частной земле Виктора Голубева. По видимости, она впритык к кладбищу Бердска. Действующему.
- Возможно, покойникам не будет мешать мусорная свалка – им уже все едино. Если только забот живым прибавится в уборке погостов. Так, ведь чаще ездить будем! Все +.
- Как же жить дачникам и не дачникам около свалки? Рядом СНТ Вега, СНТ «Марьин лог» и прочие населенные пункты. Ну а что, живут же обитатели поселка «Вега» и Агролеса рядом с полигоном? Он даже полыхает иногда. Правда, вдруг цена на их недвижимость слегка понизится… Кому хочется дышать свалкой? Но человек ко всему привыкает, так ведь?
- Интересно, какими дорогами будут возить сюда мусор? Наверное, разными. Можем допустить, что кто-то будет колесить по кладбищенской дороге. И надо ведь – какое совпадение – ее в этом году отремонтируют. Не будет больше на копчике покойников синяков от буераков! Сколько лет ждали! Кто не знает, сообщаем, что на эту благую цель пойдут 6,6 млн рублей из городских программ, в том числе и на наказы избирателей. Получается, что сами депутаты финансируют уже ремонт дороги к дороге на свалку. Напомним, в городском совете был скандал, многие народные избранники были недовольны. Эта статья в бюджете появилась по решению малого совета при главе города. Комитет по ЖКХ не пропустил проект. Народные избранники были возмущены.В целом, каждый может продолжить 6,7,8,9,10 пункт. Как говорится, дорогу осилит идущий. И кто-то в Бердске все время идет, а кто-то всегда будет стоять на обочине. А мимо будут проезжать мусоровозы. И не только из Бердска.
Хозяева свалки уже поселились: вороны ждут, когда можно будет поживиться и разнести вкусности по окрестностям
Свалка. Начало. Пока до начала работы пару лет
Он так видит курорт.
Для бердчан.
Асам поедет в Турцию.
Они фотографируют как проголосовали и отправляют на ватсап.
Чудны рабы твои, Господи !
Прочитал статью и ужаснулся. Предлагаю и вам, земляки, ознакомиться.
"В руки Андрея Караулова попали документы, свидетельствующие о том, что наши доморощенные дельцы, задумали и даже уже приступили к реализации проекта, по сравнению которым, в случае его осуществления, Шиес покажется детской забавой.
Суть этого проекта в следующем.
Ростех и Ко, наплевав на заключение Академии наук, в котором говорится о невозможности использования демонтированных на западе мусоросжигающих заводов, обманув президента, приступили к реализации этого проекта. По проекту закупят для России 100 заводов, для каждого крупного города.
Опасность состоит в том, что при сжигании мусора, особенно несортированного, в атмосферу выбрасывается огромное количество диоксина. Который, попадая в организм человека, вызывает онкологию, именно по этой причине на западе, такие заводы закрыты и демонтируются. На этом очевидно решили подзаработать наши дельцы.
Около Москвы уже готовятся четыре площадки под их монтаж, вырубают лес, готовят коммуникации.
В расследование принимают участие, журналисты и экологи, несмотря на это к реализации проекта уже приступили, правительство выделило первые 600 млрд."
– Гора на 33 гектара высотой метров под сорок, около 10 миллионов тонн смешанного мусора, преимущественно из Москвы, без надлежащих природоохранных мероприятий. Воняет жутко километров на 7-10, в зависимости от погоды. Фильтрат течёт в грунтовые воды. Полчища птиц парализовали работу аэродрома "Клин-5" (три километра от свалки). Ждём падений самолётов. Жгут факела без экологической экспертизы, – так описывает ситуацию администратор группы ВКонтакте "Алексинский карьер".
Да очень просто.
Дым, вонь и птиц от свалки прикроют 16-ти этажки, которые построят вокруг аэродрома по генплану.
Цитата:
"Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы"