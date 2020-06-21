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Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»

14:13 21.06.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Со строящейся дороги видны могилы берчдан. Если допустить, что машины с мусором поедут на полигон ТКО разными дорогами и одной из них будет кладбищенская, то народные избранники в лице депутатов горсовета в 2020 году своими депутатскими деньгами финансируют дорогу не только для последнего пути без кочек для покойников, но и дорогу к новой свалке.

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Дорога в полигону ТКО уже вовсю строится. К осени поди закатают в асфальт
Сюжет: Свалка между Бердском и Искитимом
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж «Свалочное начало. Дорога к полигону»Зовет на виртуальный митинг в 2ГИС против новой мусорной свалки «под носом у Бердска» активист Алексей ШабинЕщё 16 новостей

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Свалка на карте Гугла
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Дорога начинается около забора кладбища. Видно сторожку
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Готова к щебенению
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
С дороги видно погосты бердчан
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
От кладбища до сторожки дорога под щебенку готова полностью

Дорога к мусорной свалке вдоль кладбища Бердска

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Бордюры осталось положить в нескольких участках
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Щебенка для свалочной дороги
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Полигон ТКО около кладбища Бердска начался с туалета
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Кран. Сторожка. Обеденное место

Свалочное начало. Дорога к полигону

  1. 20 июня 2020 года. Факт того, что полигон ТКО на границе Бердска и Искитимского район будет – уже 100% подтвердили в ответе правительство Новосибирской области в лице министра ЖКХ и глава района Олег Лагода.
  2. Да, по факту новая свалка откроется в 2022 году на территории Искитимского района на частной земле Виктора Голубева. По видимости, она впритык к кладбищу Бердска. Действующему.
  3. Возможно, покойникам не будет мешать мусорная свалка – им уже все едино. Если только забот живым прибавится в уборке погостов. Так, ведь чаще ездить будем! Все +.
  4. Как же жить дачникам и не дачникам около свалки? Рядом СНТ Вега, СНТ «Марьин лог» и прочие населенные пункты. Ну а что, живут же обитатели поселка «Вега» и Агролеса рядом с полигоном? Он даже полыхает иногда. Правда, вдруг цена на их недвижимость слегка понизится… Кому хочется дышать свалкой? Но человек ко всему привыкает, так ведь?
  5.    Интересно, какими дорогами будут возить сюда мусор? Наверное, разными. Можем  допустить, что кто-то будет колесить по кладбищенской дороге. И надо ведь – какое совпадение – ее в этом году отремонтируют. Не будет больше на копчике покойников синяков от буераков! Сколько лет ждали! Кто не знает, сообщаем, что на эту благую цель пойдут 6,6 млн рублей из городских программ, в том числе и на наказы избирателей. Получается, что сами депутаты финансируют уже ремонт дороги к дороге на свалку.  Напомним, в городском совете был скандал, многие народные избранники были недовольны. Эта статья в бюджете появилась по решению малого совета при главе города. Комитет по ЖКХ не пропустил проект. Народные избранники были возмущены.В целом, каждый может продолжить 6,7,8,9,10 пункт. Как говорится, дорогу осилит идущий. И кто-то в Бердске все время идет, а кто-то всегда будет стоять на обочине.  А мимо будут проезжать мусоровозы. И не только из Бердска.

Хозяева свалки уже поселились: вороны ждут, когда можно будет поживиться и разнести вкусности по окрестностям 

Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Строители свалки тоже хотят обедать
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Свалочная похлебка пахнет костерком
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Книга для чтения? Или розжига? Узнали автора?
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Почему оставили рабочий инструмент в виде двух лопат без присмотра? Могут стащить дачники или могильщики!
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Кран пока отдыхает
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Сторожа днем 20 июня 2020 мы не застали. Ушел. Повесил замок
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
И эта техника грустит и ждет понедельника?
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Проверили — никого нет
Вторая мусорная свалка на границе курортного Бердска примет отходы в 2022 году. Фотовидеорепортаж Свалочное начало. Дорога к полигону
Трудовой пот строителя свалки на границе Бердска и Искитима

Свалка. Начало. Пока до начала работы пару лет

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От редакции

Ну что ж, не привыкать.

Аноним, 20 июня 2020 20:11
Сволочное начало.
Аноним, 20 июня 2020 22:22
Скорей конец. Бердска.
Аноним, 21 июня 2020 10:49
если бы не строительство помойки и корыстные интересы Голубева, удалено бы когда эту дорогу начали ремонтировать. Все деньги заложены в помойку, земля "почетного". По городу ездят тысячи машин по ямам и колдобинам, некоторые дороги как после бомбежки и тут на тебе возникла крайняя необходимость в ремонте дороги на кладбище. Если бы не свалка заляпали бы ямы как на дороге на водозабор и забыли бы до следующих криков бердчан. Какая удалено власть, если что-то делается вроде как для людей, обязательно жди гадости.
Аноним, 20 июня 2020 20:34
В прошлом году мэр кричал город курорт будет. А получилось город помойка. Вот кто он по жизни?
Аноним, 21 июня 2020 12:02
Он художник.
Он так видит курорт.
Для бердчан.
Асам поедет в Турцию.
Аноним, 20 июня 2020 20:44
Стоки по Берди из Искитима и выше. Стоки с БРЗ с 1947 г. (галваника, тяжёлые металлы) С моста федеральной трассы (грязь 50 т. машин) в Бердь. Канализация в Бердь. Свалка у Берди. Химзавод. БЭМЗ и его так называемый слив. Свалка дополнила пазл города-курорта Может дустом уже всё посыпем? (а дустом всё посыпали от клещей много лет)
Аноним, 20 июня 2020 20:58
обман от партии ЕР, где Голубев и его брат верховодят
!, 20 июня 2020 21:22
А где же дорога к свалке из Искитима,Академгородка?
Аноним, 20 июня 2020 22:49
как где-по улице Ленина и дальше по городу
1906, 21 июня 2020 06:38
"...А где же дорога к свалке из Искитима,Академгородка?..." По Первомайской,Горького (ее скоро откроют на сквозной проезд,да, и отдельные въезд и выезд с улицы на Р-256 городят),по Спортивной.Что Вам не понятно,уничтожают проблемный город Бердск,денег в казну области он не приносит,изношенные канализация водопроводы,теплотраса постояннно требуют ремонта и денег.Сначала настроили жилье,люди потратились накупили квартир (принесли доход застройщикам),а теперь город,у которого нет будущего,планируют уничтожить.Зачем дороги строить,если можно использовать уже готовые.Вобщем сейчас Бердск как состарившаяся ненужная девица,попользовалить те,у которых деньги и отправляют на свалку
Житель, 20 июня 2020 21:47
Предлагаю не ходить голосовать за конституцию. Пусть их хоть за явку по шее прилетит. Какая конституция ср..ли они на народ!
Аноним, 20 июня 2020 22:03
Все коронаверующие все равно придут и проголосуют за поправки. А их много.
Аноним, 20 июня 2020 22:32
Кроме Голубевских гастарбайтеров никто и не пойдет.
Они фотографируют как проголосовали и отправляют на ватсап.
Чудны рабы твои, Господи !
Аноним, 20 июня 2020 21:54
Площадь Горького надо открывать для мусоровозов , самый оптимальный маршрут и дорогу не надо делать , а дорогу до кладбища депутаты отремонтируют на деньги от детских площадок со своих округов !
,, 20 июня 2020 21:55
А мусор с нового кладбища на новый полигон повезут?
Аноним, 20 июня 2020 22:26
Ну вот уже согласование и экспертизы сразу стали ненужны.
Аноним, 21 июня 2020 00:01
От этих гастарбайтеров в Бердске один вред. Работают на бояр местных, зарплата в чёрную
Сибиряк, 21 июня 2020 06:30
От куда руки растут у свалки и что нас ожидает.
Прочитал статью и ужаснулся. Предлагаю и вам, земляки, ознакомиться.
"В руки Андрея Караулова попали документы, свидетельствующие о том, что наши доморощенные дельцы, задумали и даже уже приступили к реализации проекта, по сравнению которым, в случае его осуществления, Шиес покажется детской забавой.
Суть этого проекта в следующем.
Ростех и Ко, наплевав на заключение Академии наук, в котором говорится о невозможности использования демонтированных на западе мусоросжигающих заводов, обманув президента, приступили к реализации этого проекта. По проекту закупят для России 100 заводов, для каждого крупного города.
Опасность состоит в том, что при сжигании мусора, особенно несортированного, в атмосферу выбрасывается огромное количество диоксина. Который, попадая в организм человека, вызывает онкологию, именно по этой причине на западе, такие заводы закрыты и демонтируются. На этом очевидно решили подзаработать наши дельцы.
Около Москвы уже готовятся четыре площадки под их монтаж, вырубают лес, готовят коммуникации.
В расследование принимают участие, журналисты и экологи, несмотря на это к реализации проекта уже приступили, правительство выделило первые 600 млрд."
Аноним, 21 июня 2020 07:03
В Орехово-Зуево, когда боролись, люди собрали 43 тысячи подписей против полигона, забросали письмами местных чиновников, дошли до СПЧ и администрации президента. Протест оказался настолько мощным, что власти были вынуждены отменить первоначальные планы. Там сорвали и соглашательские слушания. Закрыть открытую свалку очень трудно.
Сибиряк, 21 июня 2020 10:56
Вот это правильный ход, только этим путем мы отстоим справедливость. А в Бердске идет колоссальный и все нарастающий запрос на справедливость. Нужны лидеры общественного мнения, которые бы возглавили это, такие как Минин и Пожарский.
Аноним, 21 июня 2020 11:51
Лидеры? Вспомните как свои же сдали Жанну Д'арк или Зою Космодемьянскую. Всегда найдутся те, кому пофиг и те, кому свой мусор родней здоровья своих детей. Нужен другой менталитет
Аноним, 21 июня 2020 12:01
Даже самый крутой лидер не потянет это дело, есть народу пофиг.
Аноним, 21 июня 2020 08:33
Вот ещё направление. А аэродром "Бердск-Центральный" как работать будет? А самолеты и вертолеты вечно летают? Они ка с птицами со свалки будут соревноваться? Вот, например: "Полигон "Алексинский карьер" находится рядом с подмосковным городом Клин.
– Гора на 33 гектара высотой метров под сорок, около 10 миллионов тонн смешанного мусора, преимущественно из Москвы, без надлежащих природоохранных мероприятий. Воняет жутко километров на 7-10, в зависимости от погоды. Фильтрат течёт в грунтовые воды. Полчища птиц парализовали работу аэродрома "Клин-5" (три километра от свалки). Ждём падений самолётов. Жгут факела без экологической экспертизы, – так описывает ситуацию администратор группы ВКонтакте "Алексинский карьер".
Аноним, 21 июня 2020 11:53
А аэродром будет резервной территорией для свалки еще лет на 200, когда его станет невозможно использовать из-за дыма, птиц и горы мусоров.
Аноним, 21 июня 2020 11:59
Как аэродром "Бердск-Центральный" работать будет?
Да очень просто.
Дым, вонь и птиц от свалки прикроют 16-ти этажки, которые построят вокруг аэродрома по генплану.
Аноним, 21 июня 2020 08:44
Пример того, что деньги решают всё... А проблемы местных туземцев "шерифа" не волнуют...
Аноним, 21 июня 2020 08:44
Кроме Курьера кто-нибудь будет меры принимать? А то даже тролли про-почётные ушли, т.к. стало понятно, что свалке не угрожает ничего и смердам, тут в России - смердово. Дышите полной грудью метаном, диоксином. Может активисты всё-таки погуглят опыт других и возбудятся наконец? Ветераны, экологичная молодёжь?
Аноним, 21 июня 2020 11:56
вы думаете один активист справится против голубиной пехоты? Наверно нет.А как только полигон заработает, закрыть его будет вообще невозможно.
Аноним, 21 июня 2020 08:50
Это как нужно ЛЮБИТЬ свой народ, город... чтобы демонтированные на западе мусоросжигающий завод, при этом обманув президента, приступив к реализации этого проекта подвели газ, электрофицировали. Подложили мину замедленного действия под водозабор, в сговоре с природными ресурсами вырубают 100-120 летнии сосны
Николай, 21 июня 2020 09:31
Карл Маркс в книге "Капитал"
Цитата:
"Обеспечте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотябы под страхом виселицы"
Аноним, 21 июня 2020 12:13
За 300 процентов они и виселицу выкупят вместе с судьей и палачом.
Аноним, 21 июня 2020 10:59
в 90-х там картоху садили
назарик, 21 июня 2020 11:03
Книжка-то... "Непокоренные" Бориса Горбатова.... Символично.

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