Отключат холодную и горячую воду в 8 многоэтажках и ДК «Родина» в Бердске

Коммунальщики просят бердчан запастись водой на несколько часов, пока будут проводить ремонт РЭС.

Воды не будет в Микрорайоне 22 июня

Об отключении горячей и холодной воды у потребителей от ЦТП-«Родина» в Бердске в связи с производством работ АО «РЭС» сообщил сегодня, 21 июня, муниипальный Комбинат бытовых услуг.

-В связи с производством работ АО «РЭС» на ТП-79 ( письмо №56-16/47 от 19.06.2020),будет произведено отключение холодного и горячего водоснабжения у потребителей от ЦТП-«Родина» с 9:00 до 13:00 в понедельник 22 июня, — заявили в КБУ.

Коммунальщики просят запастись водой проживающих по адресам:

Микрорайон, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 50 и сам Дворец культуры «Родина».