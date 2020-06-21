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Наступает новая опасная фаза коронавируса, завили в ВОЗ

13:59 21.06.2020 Фото: pexels
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Особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам. В ВОЗ призвали страны осторожно выходить из карантина.

Наступает новая опасная фаза коронавируса, завили в ВОЗ
Глава ВОЗ предупредил о новой опасной фазе пандемии коронавируса
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Наступает новая опасная фаза коронавируса, завили в ВОЗ

Есть «ковидная» сотня: Еще 2 зараженных выявили за сутки на 21 июня в Бердске. Всего с коронавирусом 101 человекНаступает новая опасная фаза коронавируса, завили в ВОЗЕщё 1611 новостей

Мир вступил в опасную новую фазу распространения коронавируса. С таким заявлением выступил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Накануне в течение суток в ВОЗ поступила информация о более чем 150 тысяч новых случаях заражения коронавирусом, что стало рекордным суточным показателем, подчеркнул Гебрейесус.

Он добавил, что половина новых случаев инфицирования пришлась на Северную и Южную Америку, которую в мае признали центром пандемии. Также значительное количество заражений зарегистрировано в Южной Азии и на Ближнем Востоке.

Глава ВОЗ также упомянул, что особенную опасность вирус представляет для беженцев, у которых нет доступа к необходимым санитарным условиям и другим благам.

Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все государства соблюдать меры предосторожности, а граждан — оставаться дома в случае, если они заразились коронавирусом. Кроме того, власти всех стран, как отметил глава ВОЗ, должны продолжать тестирование на COVID-19, а также изолировать и лечить заболевших, передает РИА Новости.

Глава ВОЗ обратил внимание, что многим людям надоело оставаться дома, власти стран стремятся возобновлять экономическую деятельность. Однако вирус все еще стремительно распространяется, он все так же смертельно опасен, а большинство людей до сих пор уязвимы, предупредил Гебрейесус.

С минимальными потерями
Россия выходит из ситуации с коронавирусом с минимальными потерями, заявил Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса, столкнувшегося с последствиями пандемии.

Как подчеркнул президент, самое главное, что ситуация с коронавирусом «нас всех объединила».

Вместе с этим глава государства призвал не забывать, что проблем еще достаточно.

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