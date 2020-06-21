Кровавая бойня: зарезал троих и 9 отдыхавших в парке ранил ножом выходец из Ливии в Великобритании. Смотрите видео

За два часа до трагедии в центре британского Рединга проходила акция протеста против расизма, но следствие пока не считает, что резня в парке могла быть связана с мирной манифестацией.

Задержан один человек. Сообщается, что по национальности он ливиец

Неизвестный напал с ножом на отдыхающих в британском городе Рединг. Три человека погибли, еще трое находятся в больнице. Полиция задержала 25-летнего подозреваемого. Его личность не раскрывается. Предположительно, это выходец из Ливии. В полиции заявили, что не рассматривают инцидент как теракт, передают «Вести».

Три человека погибли на месте, девять ранено, двое в критическом состоянии в больнице. Это первая информация, которая поступила из Рединга спустя несколько часов после того, как там случилась трагедия. Все произошло около 7 вечера в субботу. Видеозаписи случившегося мгновенно заполнили соцсети. Район происшествия сейчас оцеплен полицией. Это парк Форбери Гарденс в центре города. На выходные сюда обычно приходит много людей. К расследованию подключилось контртеррористическое подразделение и сотрудники британской контрразведки.

Задержан один человек. Сообщается, что по национальности он ливиец. Как утверждает один из очевидцев, злоумышленник внезапно набросился с ножом на отдыхавших в парке людей. Он старался нанести им удары по шее. Началась паника, все бросились врассыпную, и преступник попытался убежать, но его удалось остановить полицейскому, который сумел сбить его с ног. На место происшествия были вызваны вертолеты скорой помощи, сотрудники полиции пытались помочь пострадавшим на месте.

Премьер-министр Джонсон отреагировал публикацией в Twitter: «Мои мысли со всеми теми, кто пострадал от ужасного инцидента в Рединге, и моя благодарность аварийным службам на месте происшествия».

За два часа до трагедии в центре британского Рединга проходила акция протеста против расизма, но следствие пока не считает, что резня в парке могла быть связана с манифестацией, которая завершилась мирно, без каких-либо нарушений. К тому же, очевидцы рассказывают, что нападавший не выбирал жертв, а просто пытался поразить как можно больше людей. Ночью полиция провела рейд в одном из домов в Рединге.

Случившееся встряхнуло Великобританию. Столкнувшись с пандемией, страна, как и весь мир, переключилась на угрозу распространения коронавируса, но старые проблемы никуда не исчезли. Такие, например, как преступления с применением холодного оружия, которых было много в последние годы в Англии. И, конечно же, терроризм. С ноября прошлого года уровень террористической угрозы здесь был понижен, но уже в декабре 28-летний террорист Усман Хан, освобожденный из тюрьмы за примерное поведение, устроил резню в Лондоне во время конференции по реабилитации бывших заключенных. В результате этого нападения погибли мужчина и женщина.

Еще один выпущенный на свободу радикал — Судеш Амман — порезал двух прохожих, убегая от агентов спецслужб в лондонском районе Стретхэм. Обоих террористов застрелила полиция. И тот, и другой перед нападением надели на себя муляжи поясов смертников.

На этот раз подозреваемый задержан. Полиция обратилась к свидетелям трагедии с просьбой не распространять имеющиеся у них видеозаписи в интернете, а вместо этого передать их детективам, чтобы помочь расследованию.