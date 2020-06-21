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Суицидальных мыслей у Михаила Евремова нет, заявил адвокат актера

14:24 21.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Эльман Пашаев также опроверг сведения о домработнице. Хотя подтвердил, что после смертельного ДТП Ефремов крайне подавлен. И телефон у него за 500 рублей.

Суицидальных мыслей у Михаила Евремова нет, заявил адвокат актера
Адвокат Ефремова опроверг наличие у него суицидальных мыслей

Адвокат разоблачил женщину, которую журналисты представили как домработницу Ефремова, и рассказал о его домашнем аресте. Дама, в частности, заявила: Михаил крайне подавлен (что правда). И до такой степени винит себя, что не сегодня-завтра может совершить с собой что-нибудь страшное. Слова помощницы по хозяйству и сам факт ее существования «Собеседник» уточнил у адвоката актера Эльмана Пашаева.

– Я впервые слышу от вас о какой-то домработнице, – признался Sobesednik.ru Пашаев. – Бываю у Ефремова практически каждый день, но никакой посторонней женщины у него дома не видел. При мне несколько раз его супруга наводила порядок, а не домработница. Не знаю, кого там сняли журналисты… Ваши коллеги вообще писали, что Ефремов зарегистрировался в одном интернет-мессенджере. Но это абсурд! У Ефремова сейчас телефон за 500 рублей, самый обычный для того, чтобы связываться со мной. А тот, который у него был до аварии, он отдал одному из своих детей. Видимо, ребенок и активизировал ту сеть.

– Та женщина, которую представили домработницей, рассказывала, что к Ефремову часто приезжает скорая. Это так?

– Нет, он с самого дня аварии отказывается от помощи врачей. Медики приезжали к нему только наутро после случившегося. Его даже толком не обследовали. Да и если бы к нему и правда приезжала регулярно скорая, кто-то из журналистов бы уже давно это снял. Ведь под домом Ефремова всегда дежурят минимум по три-четыре корреспондента, даже в два часа ночи я их там видел. Но ни одного кадра скорой возле его дома никто не запечатлел.

– А правда, что Михаил Олегович сразу же после аварии хотел покончить с собой?

– Нет. Он психически очень уравновешенный человек. Да, он совершил определенное деяние и готов понести ответственность. Но у него же трое несовершеннолетних детей, старшая из дочерей получает платное образование. Конечно же, он не предпринимал попыток наложить на себя руки. Самый худший вариант, который ему светит – это отбывание наказания в общем режиме. Ему не грозит строгий режим. Уверен, что он все достойно вынесет. Не понимаю, как журналистам приходят такие мысли в голову, как попытка самоубийства?! Их материалы же читают жена Ефремова, его дети! Представляете, как им тяжело?!

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