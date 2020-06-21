Путин присвоил Героя труда главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко

Именно Проценко показывал президенту, как лечат зараженных коронавирусом в его больнице. Золотых звезд героев удостоены еще 4 доктора из разных регионов.

Главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко, который водил президента по госпиталю, присвоили звание Героя труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда РФ главврачу больницы в Коммунарке Денису Проценко и еще четырем врачам за борьбу с коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Звания Героя Труда России удостоены также главврач Городской Покровской больницы (Санкт-Петербург) Марина Бахолдина, главврач городской клинической больницы №29 (Нижегородская область) Юлия Гаревская, врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль и главврач московской ГКБ №52 Марьяна Лысенко.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», именно Проценко показывал президенту, как лечат зараженных коронавирусом в Коммунарке.