21.06
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Стиль жизни

Как правильно загадать желание в день летнего солнцестояния и кольцевого затмения для его скорейшего исполнения

15:50 21.06.2020 Фото: pxhere.com
2 17

В особенный день, когда солнце обладает невероятной силой и все стихии готовы помочь человеку в его начинаниях и воплощении в жизнь конкретных замыслов, самое время загадывать желание.

Как правильно загадать желание в день летнего солнцестояния и кольцевого затмения для его скорейшего исполнения
День летнего солнцестояния, который в 2020 году совпадет с таким астрономическим явлением, как солнечное затмение, требует от людей бдительности и осторожности

Важно знать, как 21 июня 2020 года, в день летнего солнцестояния, загадать желание, чтобы оно исполнилось. Древние славяне считали этот день большим праздником, выражая свое почтение всем четырем стихиям: Огонь, Воздух, Вода и Земля. Они верили, что на протяжении суток можно попытаться изменить свою жизнь к лучшему благодаря невероятной энергии и помощи рода.

Правила загадывания желаний в день летнего солнцестояния

В особенный день, когда солнце обладает невероятной силой и все стихии готовы помочь человеку в его начинаниях и воплощении в жизнь конкретных замыслов, самое время загадывать желание. Оно должно быть одно, самое актуальное на данный момент, искреннее, вполне выполнимое, при этом не касаться других людей.

Определившись, что именно хочется попросить у Вселенной, нужно выйти на улицу, поднять голову к небу и посмотреть на солнце.

Именно ему адресовать свои просьбы, мысленно проговаривая и при этом четко формулируя желание. Желательно повторять данный обряд несколько раз на протяжении всего дня летнего солнцестояния.

Для того чтобы что-то новое и хорошее смогло найти место в жизни человека, ему нужно первым делом очиститься и освободиться от всего старого и ненужного.

Собрать весь хлам, поношенные вещи, давно прочитанные журналы и газеты, треснувшую посуду и все то, что уже не подлежит ремонту (вышло из моды, велико или мало по размеру, а также утратило свою актуальность, и поэтому давно не используется). Собрать все и выбросить.

Что можно и нельзя делать 21 июня 2020 года, чтобы исполнилось желание

День летнего солнцестояния, который в 2020 году совпадет с таким астрономическим явлением, как солнечное затмение, требует от людей бдительности и осторожности.

Идеальное решение — посвятить день отдыху и расслаблению. Лучше всего выбрать на природу, за город или хотя бы найти возможность прогуляться в парке.

Встать на рассвете, пройтись босиком по траве, собрать росу и умыться ею. Это старинный обычай, который предвещает здоровье и красоту на весь год.

Нужно думать только о хорошем, мечтать, визуализировать свое желание, представляя, как то, чего давно хотелось, стало реальностью, и сколько радостных эмоций оно принесло.

Источник: rsute.ru

Мнение читателей
14
0
3
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Что будете загадывать сегодня?

Аноним, 21 июня 2020 17:00
Опасно смотреть на солнце и точка.
Аноним, 21 июня 2020 17:11
Индийские йоги лечат глаза, глядя на Солнце
Фиксация взгляда на Солнце и на его отражении очень полезна для глаз. Йоги говорят, что орел – единственная птица, которая может смотреть на солнце, и систематическая практика в рассматривании Солнца делает зрение человека подобно орлиному. В Индии солнечная терапия применяется при близорукости, дальнозоркости в том числе старческой, ячменях, трахоме, воспалении глаз, астигматизме. Упражнение выполняется утром или вечером, когда Солнце касается линии горизонта, т.е. примерно в интервалах получаса после восхода или получаса перед закатом. Йоги предпочитают утреннее Солнце. Смотреть на яркое Солнце в течении дня нельзя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Фото: Потерялась собачка Лора. Маленькая и пожилая. Вознаграждение
19:45 21-06-2020
Фото: Потерялась собачка Лора. Маленькая и пожилая. Вознаграждение
Погибли от обезвоживания 38 щенков французского бульдога при перелете из Киева в Торонто 1
19:44 21-06-2020
Погибли от обезвоживания 38 щенков французского бульдога при перелете из Киева в Торонто
Путин снова готов баллотироваться на пост президента. Если россияне проголосуют за поправки в Конституцию 1
18:40 21-06-2020
Путин снова готов баллотироваться на пост президента. Если россияне проголосуют за поправки в Конституцию
БердскСкончались от COVID-19 в России 8111 человек на 21 июня. 109 из них - за последние сутки
18:22 21-06-2020
Скончались от COVID-19 в России 8111 человек на 21 июня. 109 из них - за последние сутки
Любовные, денежные и бытовые приметы на новолуние 21 июня 2020 года
18:18 21-06-2020
Любовные, денежные и бытовые приметы на новолуние 21 июня 2020 года
БердскОтключат холодную и горячую воду в 8 многоэтажках и ДК "Родина" в Бердске 1
18:09 21-06-2020
Отключат холодную и горячую воду в 8 многоэтажках и ДК
Путин о богатстве чиновников: "Неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние" 2
17:57 21-06-2020
Путин о богатстве чиновников:
Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникам 1
17:47 21-06-2020
Сочинение о собственных похоронах с дизайном гроба задали школьникам
Ингалятор от COVID-19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения
17:32 21-06-2020
Ингалятор от COVID-19 изобрели ученые. Гаджет считают идеальным для самолечения
Взрыв разрушил 9-этажку в Киеве. Погибли два человека 2
17:21 21-06-2020
Взрыв разрушил 9-этажку в Киеве. Погибли два человека