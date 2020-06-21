Как правильно загадать желание в день летнего солнцестояния и кольцевого затмения для его скорейшего исполнения

В особенный день, когда солнце обладает невероятной силой и все стихии готовы помочь человеку в его начинаниях и воплощении в жизнь конкретных замыслов, самое время загадывать желание.

День летнего солнцестояния, который в 2020 году совпадет с таким астрономическим явлением, как солнечное затмение, требует от людей бдительности и осторожности

Важно знать, как 21 июня 2020 года, в день летнего солнцестояния, загадать желание, чтобы оно исполнилось. Древние славяне считали этот день большим праздником, выражая свое почтение всем четырем стихиям: Огонь, Воздух, Вода и Земля. Они верили, что на протяжении суток можно попытаться изменить свою жизнь к лучшему благодаря невероятной энергии и помощи рода.

Правила загадывания желаний в день летнего солнцестояния

В особенный день, когда солнце обладает невероятной силой и все стихии готовы помочь человеку в его начинаниях и воплощении в жизнь конкретных замыслов, самое время загадывать желание. Оно должно быть одно, самое актуальное на данный момент, искреннее, вполне выполнимое, при этом не касаться других людей.

Определившись, что именно хочется попросить у Вселенной, нужно выйти на улицу, поднять голову к небу и посмотреть на солнце.

Именно ему адресовать свои просьбы, мысленно проговаривая и при этом четко формулируя желание. Желательно повторять данный обряд несколько раз на протяжении всего дня летнего солнцестояния.

Для того чтобы что-то новое и хорошее смогло найти место в жизни человека, ему нужно первым делом очиститься и освободиться от всего старого и ненужного.

Собрать весь хлам, поношенные вещи, давно прочитанные журналы и газеты, треснувшую посуду и все то, что уже не подлежит ремонту (вышло из моды, велико или мало по размеру, а также утратило свою актуальность, и поэтому давно не используется). Собрать все и выбросить.

Что можно и нельзя делать 21 июня 2020 года, чтобы исполнилось желание

День летнего солнцестояния, который в 2020 году совпадет с таким астрономическим явлением, как солнечное затмение, требует от людей бдительности и осторожности.

Идеальное решение — посвятить день отдыху и расслаблению. Лучше всего выбрать на природу, за город или хотя бы найти возможность прогуляться в парке.

Встать на рассвете, пройтись босиком по траве, собрать росу и умыться ею. Это старинный обычай, который предвещает здоровье и красоту на весь год.

Нужно думать только о хорошем, мечтать, визуализировать свое желание, представляя, как то, чего давно хотелось, стало реальностью, и сколько радостных эмоций оно принесло.

Источник: rsute.ru