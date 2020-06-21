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Протаранили автобус с пассажирами Hyundai Tucson и Lexus на остановке на Бердском шоссе

15:59 21.06.2020 Фото: vk.com
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По предварительной версии, 25-летний пьяный водитель «Лексуса» столкнулся с автомобилем «Хендай», который стоял недалеко от остановки. С места ДТП увезли в больницу пассажирку второго авто.

Протаранили автобус с пассажирами Hyundai Tucson и Lexus на остановке на Бердском шоссе
Иномарка протаранила автобус с пассажирами на Бердском шоссе

Авария произошла на Бердском шоссе в воскресенье, 21 июня, сообщает АСТ-54 в соцсети «Вконтакте».

ДТП произошло на остановке «Таловой». Свидетели рассказали, что увидели стоящий на остановке автобус, рядом с которым находился автомобиль Hyundai Tucson с многочисленными повреждениями передней части. Также неподалёку стоит еще один автомобиль по типу кроссовер, вероятно,  Lexus с повреждениями передней части и вывернутым правым колесом.

По предварительной версии, 25-летний пьяный водитель за рулем автомобиля «Лексус» столкнулся с автомобилем «Хендай», который стоял недалеко от остановки общественного транспорта.

Припаркованный автомобиль откинуло на стоящий на остановке пассажирский автобус. Его пассажиры не пострадали. Травмы получила пассажирка «Хендай», ее госпитализировали.

Пока официальной информации об обстоятельствах, а также о возможных травмированных в ДТП не поступало.

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

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