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Трупы пропавших 6-летнего мальчика и его 11-летней сестры нашли в канаве в Карачаево- Черкесии

16:14 21.06.2020 Фото: pixabay.com
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Дети приехали к маме на каникулы. До этого они жили с бабушкой в Краснодарском крае. Семью сейчас проверяют. Исчезнувших детей три дня искали 500 человек.

Трупы пропавших 6 летнего мальчика и его 11 летней сестры нашли в канаве в Карачаево Черкесии
В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших три дня назад детей

Двое детей, пропавшие три дня назад в Карачаево-Черкесии, обнаружены погибшими в притоке реки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести 6-летнего мальчика и 11-летней девочки, которые 16 июня ушли из дома на окраине аула Бесленей», — сказали в СК.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, дети были найдены в канаве. «Канава выходит с пруда, в этой канаве [тела детей] нашел волонтер. Течением реки они туда не могли попасть. Оба были в одежде, лежали рядом», — рассказал собеседник агентства.

После исчезновения детей, которые ушли на прогулку, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

Расследование обстоятельств исчезновения детей взято на контроль СК РФ. Ранее для оказания практической помощи в поиске детей председатель Следственного комитета поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих опыт в расследовании подобных происшествий.

Дети приехали из Краснодарского края
Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике Наталья Бондаренко в свою очередь сообщила, что дети жили с бабушкой в Краснодарском крае. «Дети прописаны не в Карачаево-Черкесской Республике. Мама — жительница Краснодарского края. Она здесь работала неофициально, дети жили с бабушкой в Краснодарском крае и там же проходили обучение. Закончив обучение, приехали сюда, никому об этом не сообщив», — сказала Бондаренко.

Она отметила, что обратится к уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае, чтобы была проведена проверка этой семьи. «Мы будем сейчас со своей стороны выходить на уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, чтобы обратили внимание на эту семью, если мама не занималась воспитанием детей. В первую очередь ответственность сейчас лежит на матери, так как она является законным представителем и то, что случилось с данной семьей, это полностью вина законного представителя, то есть не ненадлежащий присмотр за своими детьми», — заключила омбудсмен.

В поисках участвовали более 500 человек из числа сотрудников МЧС, спасателей, СК, полиции, Росгвардии и волонтеров.

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От редакции

Мать не следила за детьми?

Аноним, 21 июня 2020 16:25
НВР: За ними следил кто-то другой.
Аноним, 21 июня 2020 16:31
НВР:
Да что за бред? Конечно, нужно все версии проверять, но сразу обвинять мать? Она же не отхорогей жизни на заработки поехала? Вся наша система такая- легче застрощать сейчас многодетную мать и обвинить во всем. Если дети жили с бабушкой, а она работала- этт что? Конец света? Очнитесь наконец!!!
Zhanna, 21 июня 2020 16:34
Что за бред? Конечно, каждую версию необходимо отработать, но уполномоченные по правам ребенка всегда просыпаются, уже когда поздно и как всегда с бредом. Если дети этли с бабушкой, а мама поехала на заработки- это что, конец света? Вы о чем? Она же не от хорошей жизни нелегально работала. Очнитесь наконец, нужно предупреждать такие ситуации. Или кто застрахован от того, что дети без присмотра гуляют около дома?
Аноним, 21 июня 2020 17:05
А чего вы еще хотите от власти?
Дело-то для них на удивление простое и игил здесь совершенно не при чем - головы ведь не отрезали.((

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