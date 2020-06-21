Трупы пропавших 6-летнего мальчика и его 11-летней сестры нашли в канаве в Карачаево- Черкесии

Дети приехали к маме на каникулы. До этого они жили с бабушкой в Краснодарском крае. Семью сейчас проверяют. Исчезнувших детей три дня искали 500 человек.

В Карачаево-Черкесии нашли тела пропавших три дня назад детей

Двое детей, пропавшие три дня назад в Карачаево-Черкесии, обнаружены погибшими в притоке реки. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий в правом притоке реки Большой Зеленчук обнаружены тела пропавших без вести 6-летнего мальчика и 11-летней девочки, которые 16 июня ушли из дома на окраине аула Бесленей», — сказали в СК.

Как сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона, дети были найдены в канаве. «Канава выходит с пруда, в этой канаве [тела детей] нашел волонтер. Течением реки они туда не могли попасть. Оба были в одежде, лежали рядом», — рассказал собеседник агентства.

После исчезновения детей, которые ушли на прогулку, было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека).

Расследование обстоятельств исчезновения детей взято на контроль СК РФ. Ранее для оказания практической помощи в поиске детей председатель Следственного комитета поручил руководству Главного управления криминалистики центрального аппарата направить в регион следователей-криминалистов, имеющих опыт в расследовании подобных происшествий.

Дети приехали из Краснодарского края

Уполномоченный по правам ребенка в Карачаево-Черкесской Республике Наталья Бондаренко в свою очередь сообщила, что дети жили с бабушкой в Краснодарском крае. «Дети прописаны не в Карачаево-Черкесской Республике. Мама — жительница Краснодарского края. Она здесь работала неофициально, дети жили с бабушкой в Краснодарском крае и там же проходили обучение. Закончив обучение, приехали сюда, никому об этом не сообщив», — сказала Бондаренко.

Она отметила, что обратится к уполномоченному по правам ребенка в Краснодарском крае, чтобы была проведена проверка этой семьи. «Мы будем сейчас со своей стороны выходить на уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, чтобы обратили внимание на эту семью, если мама не занималась воспитанием детей. В первую очередь ответственность сейчас лежит на матери, так как она является законным представителем и то, что случилось с данной семьей, это полностью вина законного представителя, то есть не ненадлежащий присмотр за своими детьми», — заключила омбудсмен.

В поисках участвовали более 500 человек из числа сотрудников МЧС, спасателей, СК, полиции, Росгвардии и волонтеров.