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Путин раскритиковал высказывания Зеленского о Второй Мировой войне

16:28 21.06.2020 Фото: Кремлин.ру
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Президент Украины во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших эту войну. Лидер России заявил, что такие речи могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева.

Путин раскритиковал высказывания Зеленского о Второй Мировой войне
Путин указал на негативный эффект заявлений Зеленского о Второй мировой войне

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент России Владимир Путин.

«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны» — таким образом Путин ответил на соответствующий вопрос, заданный ему в документальном проекте «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».

В январе Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.

По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Зеленский отметил, что это позволило нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста». Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».

Говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) советскими войсками, Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.

Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.

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От редакции

Зеленский забыл, что его дед воевал?

Аноним, 21 июня 2020 16:58
Путин раскритиковал высказывания Зеленского о Второй Мировой войне, но в целом поддерживает, как и Жириновский, как украинцы и все остальные бандеровцы, власовцы, Ельцин-центры, выражая свое отрицательное отношение к Ленину, к СССР, к Сталину, к КПСС, к заслугам Советской власти.
Разве что образованием, полученным от кровавого режима и капиталами, доставшимися от разворовывания достояний СССР не брезгует и до сих пор пользуется. ))
Если бы не майдан на Украине, какой-нибудь медведев с чубайсятами уже бегали по стране с кувалдами, громя советские памятники вождям.

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