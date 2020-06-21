Путин раскритиковал высказывания Зеленского о Второй Мировой войне

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Второй мировой войне могут негативно сказаться на отношениях Москвы и Киева. Об этом в воскресенье, 21 июня, заявил президент России Владимир Путин.
«Негативно. Я думаю, что и для самого Владимира Александровича ничего в этом хорошего нет. Имею в виду, что сама Украина сильно пострадала в ходе Второй мировой войны» — таким образом Путин ответил на соответствующий вопрос, заданный ему в документальном проекте «Россия. Кремль. Путин», фрагмент которого был показан на телеканале «Россия 1».
В январе Зеленский во время визита в Польшу назвал СССР одним из государств, развязавших Вторую мировую войну.
По словам украинского лидера, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.
Зеленский отметил, что это позволило нацистам «запустить смертоносный маховик холокоста». Он подчеркнул, что Европа и мир в целом «не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году».
Говоря об освобождении лагеря смерти Аушвиц (Освенцим) советскими войсками, Зеленский избежал упоминания СССР, однако рассказал об уроженцах Украины, участвовавших в операции.
Директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко назвал заявления Зеленского «провалом спичрайтеров», отметив, что авторы не адаптировали речь под произносящего ее — дед Зеленского являлся ветераном Великой Отечественной войны.
Разве что образованием, полученным от кровавого режима и капиталами, доставшимися от разворовывания достояний СССР не брезгует и до сих пор пользуется. ))
Если бы не майдан на Украине, какой-нибудь медведев с чубайсятами уже бегали по стране с кувалдами, громя советские памятники вождям.