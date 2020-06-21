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Видео избиения беременной женщины и ее мужа толпой подростков в Петербурге попало в Сеть

16:45 21.06.2020 Фото: pixabay.com
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Семейная пара пела под гитару песни на улице у метро. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал репертуар, который исполняли супруги.

Видео избиения беременной женщины и ее мужа толпой подростков в Петербурге попало в Сеть
Видео избиения беременной женщины с мужем толпой подростков

В СМИ распространили кадры с камеры наблюдения, на которых зафиксировано избиение семейной пары подростками. Инцидент произошел в Петербурге возле метро. Семейная пара пела под гитару песни, но это не понравилось подросткам.

На кадрах видно, что они набросились на мужчину, но его решила защитить его супруга. Получилось так, что досталось и ей. Мужчина стал падать от удара, повалив за собой жену. Об инциденте сообщает 78.ru.

Женщина находится в положении. Медики осмотрели беременную и ее мужа после чего отпустили их домой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал репертуар, который исполняли супруги под гитару. Он не понравился подросткам.

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От редакции

Вам мешают уличные музыканты?

Exxxp, 21 июня 2020 18:23
Герои... Со спины нападать и бить, толпой..
На видео всех видно хорошо... На нары героев...
Аноним, 21 июня 2020 18:51
а где росгвардия? опять в бутылочку играет?

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