Видео избиения беременной женщины и ее мужа толпой подростков в Петербурге попало в Сеть

Семейная пара пела под гитару песни на улице у метро. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал репертуар, который исполняли супруги.

Видео избиения беременной женщины с мужем толпой подростков

В СМИ распространили кадры с камеры наблюдения, на которых зафиксировано избиение семейной пары подростками. Инцидент произошел в Петербурге возле метро. Семейная пара пела под гитару песни, но это не понравилось подросткам.

На кадрах видно, что они набросились на мужчину, но его решила защитить его супруга. Получилось так, что досталось и ей. Мужчина стал падать от удара, повалив за собой жену. Об инциденте сообщает 78.ru.

Женщина находится в положении. Медики осмотрели беременную и ее мужа после чего отпустили их домой. Причиной конфликта, по предварительным данным, стал репертуар, который исполняли супруги под гитару. Он не понравился подросткам.