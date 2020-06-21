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Путин никогда не оскорбляет и не унижает подчиненных: «У нас бывают и жесткие разговоры»

16:59 21.06.2020 Фото: Стоп-кадр с видео
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Президент признался, что сам практически никогда не отчитывает никого «в показном порядке». Чем более высокую должность занимает человек, тем аккуратнее он должен обращаться со своими подчиненными.

Путин никогда не оскорбляет и не унижает подчиненных: У нас бывают и жесткие разговоры
Путин рассказал о жестких разговорах с подчиненными

Президент России Владимир Путин рассказал о жестких разговорах со своими подчиненными. Своим мнением на этот счет российский лидер поделился в ходе интервью для программы «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«У нас бывают и жесткие разговоры. Но не было — и я это с определенной гордостью говорю — случая, чтобы я кого-то оскорбил, обозвал, либо — еще хуже — унизил. Такого не бывает никогда», — подчеркнул глава государства.

По его словам, эффективного руководителя отличает не внешняя жесткость, а умение принимать последовательные решения. При этом Путин признался, что сам практически никогда не отчитывает никого «в показном порядке», поскольку не любит этого делать. Он также выразил мнение, что чем более высокую должность занимает человек, тем аккуратнее он должен обращаться со своими подчиненными.

3 июня Путин устроил разнос на совещании, посвященном инциденту с разливом дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. В частности, он обрушился с критикой на местные органы власти, которые поздно узнали о случившемся и не предложили решений по ликвидации последствий происшествия. «Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» — поинтересовался президент, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

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От редакции

Нужно уметь довести до бешенства Путина?

Аноним, 21 июня 2020 17:08
Очень аккуратно надо обращаться со своими подчиненными: Бережно переносить провинившихся проказников с одного хлебного бюджетного места на другое.
Аноним, 21 июня 2020 17:49
НВР: Вы когда-нибудь видели Путина в бешенстве?
И что в этот момент происходит?
"...Он был взбешён, выписывая в 2008 году государственную помощь Дерипаске на $4млрд. до такой степени, что потребовал ехидным тоном вернуть обратно любимую ручку"))
Или вот недавнее бешенство с разливом нефти в Норильске - тут он всю ненависть воплотил в ту же самую ручку и в остервененнии кинул ее на стол.
Аноним, 21 июня 2020 18:39
17:49, примитивненько как-то. И Тчубайс не упомянут….

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